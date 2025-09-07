Binissalem proclama al pintor Luis Maraver como Hijo Adoptivo

El Ayuntamiento de Binissalem declaró este pasado sábado como Hijo Adoptivo al pintor Luis Maraver, "un artista que ha conseguido juntar sus dos pasiones, la pintura y los viajes, y dedicarse a ellas", según subraya el Consistorio, que ha querido rendir este homenaje en reconocimiento a su trayectoria artística de más de cincuenta años, así como su estrecha relación con la localidad del Raiguer, donde vive desde 1992 y ha creado parte de su obra.

Durante el acto institucional celebrado en el Casal de Cultura Can Gelabert, el ponente Josep Maria Pons Morey destacó la aportación de Maraver a la "proyección cultural de Binissalem" y la contribución a reforzar "el papel del municipio como referente cultural y artístico en Mallorca y Balears". "A través de su perseverancia, esfuerzo, creatividad, innovación, habilidades y su alma altruista, ha logrado dejar una huella indeleble no solo en el mundo del arte, sino también en las comunidades que le han acogido y en las que ha encontrado inspiración. Su obra sigue evolucionando, resonando con nuevas generaciones y demostrando que el arte es una fuerza viva, capaz de trascender tiempo y fronteras. Luis Maraver, un artista que con cada pincelada, sigue cautivando corazones, mentes y espíritus en todo el mundo", afirmó el ponente del acto.

A continuación, el alcalde Víctor Martí, junto con Luis Maraver, descubrieron un retrato del pintor, obra de Núria Bosch, que se incorporará a la galería de Hijos Ilustres e Hijos Adoptivos de la Villa de Binissalem del Ayuntamiento.

Luis Maraver, visiblemente emocionado, agradeció la distinción y recordó momentos clave de su relación con Binissalem. La proclamación de Hijo Adoptivo se acompañó de una exposición de su obra Enigma y África, una selección de piezas que nacen a raíz de sus visitas a Egipto y Etiopía, respectivamente. Estará abierta al público hasta el 25 de octubre.