El alcalde de Girona visita Manacor con motivo del hermanamiento de ambas ciudades

Manacor y Girona dieron este sábado un "paso decisivo", según el Ayuntamiento de Manacor, en el proceso de hermanamiento con la visita del alcalde de Girona, Lluc Salellas, y la constitución del Comitè d'Agermanament, un órgano mixto que impulsará el plan de trabajo conjunto entre ambas ciudades. La reunión, celebrada en el Ayuntamiento de Manacor, contó con representación institucional y de entidades culturales de ambos municipios y permitió acordar las primeras líneas de colaboración.

Representantes de ambos ayuntamientos posan en el Auditori de Manacor. / Ajuntament

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, destacó que "este hermanamiento nos permitirá conocer otras realidades, compartir aprendizajes y reafirmar que la cultura es un motor de transformación y cohesión social". Por su parte, el alcalde de Girona, Lluc Salellas, agradeció al Ayuntamiento de Manacor el recibimiento y remarcó que "esta visita es también un aprendizaje sobre qué se hace en una villa hermana y también poder compartir lo que hace tiempo que hacemos". Asimismo, afirmó que este hermanamiento "está pensado en presente y en futuro, y con Manacor compartimos la pasión por la cultura, por las artes escénicas, por la cultura y por la lengua y el hecho de que pese a no ser capitales de nuestros respectivos territorios, Manacor y Girona sí que son ciudades referenciales en muchos aspectos, por lo que uniéndonos podemos proyectarnos aún más".

Una alianza cultural y de cooperación

El acuerdo de hermanamiento, aprobado recientemente por ambos consistorios, tiene como objetivo fortalecer los vínculos culturales y sociales entre Manacor y Girona. Se fundamenta en el intercambio de experiencias y en la colaboración en ámbitos como las artes escénicas, la lengua y la cultura popular.

La delegación 'gironina' conoció la sala de plenos del Ayuntamiento de Manacor. / Ajuntament

Con este paso, ambas ciudades avanzan hacia una capitalidad cultural compartida que permitirá organizar encuentros, intercambios y proyectos conjuntos en los ámbitos artístico, educativo y patrimonial. Girona es el segundo municipio hermanado con Manacor, después de Castel Sant'Elia (Italia), con quien se formalizó el acuerdo en marzo de 2024.

Visita institucional

La constitución del comité fue el momento central de una jornada que incluyó varios actos institucionales. La delegación 'gironina', encabezada por el alcalde Lluc Salellas, ha estado formada también por el segundo teniente de alcalde de Cultura, Deportes y Educación, Quim Ayats; la sexta teniente de alcalde de Servicios a las Personas y Lengua Catalana, Núria Riquelme; la representante de la Associació Gironina de Teatre, Núria Santaló Bayona; y Antoni Lima López, de la Colla Gegantera la Fal·lera Gironina.

Por parte de Manacor, el comité de hermanamiento está encabezado por el alcalde Miquel Oliver y cuenta con la participación del delegado de Cultura, Ferran Montero; el delegado de Política Lingüística, Sebastià Llodrà; la directora de la Escola Municipal de Mallorquí, Margalida Rosselló; y representantes de la Associació Cultural Sant Domingo y la Colla Gegantera (Joana Maria Oliver) y de la Associació Es Mostrador (Maria Magdalena Vives).