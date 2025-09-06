La reforma de la antigua fábrica de Can Morató de Pollença se iniciará el 1 de octubre

Ya hay fecha para el inicio de las esperadas obras de rehabilitación integral de la antigua fábrica de tapices de Can Morató de Pollença para su reconversión en la nueva sede social de Colonya Caixa Pollença, entidad financiera que adquirió en enero de 2020 el emblemático edificio industrial, declarado como Bien Catalogado por el Consell de Mallorca en el año 2002. Será este próximo 1 de octubre cuando se celebre el acto simbólico de colocación de la primera piedra por parte de los responsables de Colonya Caixa Pollença en un acto en el que se espera la presencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, entre otras muchas autoridades.

Imagen actual de la antigua fábrica de tapices de Pollença. / DM

Así lo confirmó hace unos días el presidente de la entidad financiera, Josep Antoni Cifre, en una entrevista a Ràdio Pollença en la que explicó que el inicio de las obras es “inminente” y que solo están pendientes de “pequeños detalles técnicos”. La empresa encargada de ejecutar los trabajos de reforma de la antigua fábrica textil es Melchor Mascaró, seleccionada en una segunda convocatoria de adjudicación lanzada por Caixa Colonya después de que la primera, a la que se habían presentado ocho empresas, no resultara satisfactoria. El plazo aproximado para la conclusión del ambicioso proyecto de reforma es de unos dos años y medio, si bien la entidad se reserva la posibilidad de que se tarde más tiempo debido a la complejidad de la rehabilitación. “Respetaremos los tiempos de la dirección facultativa”, apunta Josep Antoni Cifre. Colonya Caixa Pollença ha contratado a personal externo que se encargará de controlar la evolución de los trabajos.

El proyecto básico de la reforma, cuyo coste supera los tres millones de euros, fue elaborado por los arquitectos Jordi Badia y Erik Herrera en diciembre de 2021. Contempla el derribo de las escasas partes de la estructura que se mantienen en pie y en principio solo está prevista la conservación de los muros de la antigua fábrica. En la planta baja se ubicará la recepción, un museo, un aula, la sala de actos, una cafetería, una oficina de administración de la Fundació Guillem Cifre de Colonya y una zona de reuniones de la dirección de la caja de ahorros.

Otra imagen virtual que muestra el resultado de la reforma. / DM

Han pasado casi seis años desde la compra del edificio patrimonial por parte de la entidad ‘pollencina’ con el objetivo de convertirla en la nueva sede social y de la Fundació Guillem Cifre de Colonya. Un proyecto que el pueblo de Pollença recibió con esperanza porque también suponía la recuperación de la antigua fábrica de alfombras que estuvo activa entre 1922 y 1967, explotada por la familia Bosch-Morató, y en la que trabajaron varios generaciones de ‘pollencins’.

No obstante, el proyecto estuvo a punto de truncarse hace ahora dos años, cuando la dirección general de Recursos Hídricos, dependiente de la conselleria del Mar y el Ciclo del Agua, denegó la autorización de Colonya Caixa Pollença para reformar el edificio industrial debido a su ubicación en una zona inundable considerada como de “riesgo muy alto” para personas y bienes. En una resolución firmada en septiembre de 2023 por el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, se denegaba la autorización para la ejecución del proyecto porque el ámbito de las obras está afectado por las zonas de protección asociadas al dominio público hidráulico del torrente de Sant Jordi que transcurre a pocos metros de la fábrica.

Miembros de Caixa Colonya, durante una pasada visita al interior de la fábrica. / DM

La resolución del Govern fue un “momento delicado”, según admite el presidente de la entidad financiera en la citada entrevista. La nueva propiedad de Can Morató no se esperaba este golpe, entre otros motivos porque, según explica Josep Antoni Cifre, las fábricas textiles “siempre están ubicadas en zonas donde hay agua”.

Finalmente, Recursos Hídricos rectificó cuatro meses después tras un “exhaustivo análisis” de las alegaciones presentadas por Caixa Colonya y la documentación complementaria enviada por el Ayuntamiento de Pollença, que motivaron la emisión de una resolución favorable, sujeta a algunas prescripciones, que daba por buenas las medidas preventivas propuestas por la entidad financiera para mitigar los riesgos de una posible inundación en la zona. Todas las instituciones, desde el Govern al Consell, pasando por el Ayuntamiento de Pollença, remaron a favor de un proyecto considerado como muy interesante para la conservación del patrimonio.

Imagen aérea de la emblemática fábrica de Can Morató. / DM

Finalmente, la historia acabó bien, pero la entidad financiera lamenta el retraso acumulado en la puesta en marcha de la reforma porque, entre otros motivos, habrá implicado un significativo encarecimiento de un proyecto cuyo proceso administrativo previo a las obras de reforma se ha desarrollado con la “máxima transparencia”, subraya el presidente Cifre.