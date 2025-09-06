Pau Debon vestido de Elvis al ritmo de Antònia Font: así fue la inauguración extraoficial de las fiestas de Sant Mateu de Bunyola
La asociación Quin Ubiti organizó un año más el Txupinasso de las fiestas
Bunyola abrió este viernes las fiestas patronales de Sant Mateu y lo hizo, como es habitual en los últimos años, con un acto fuera de programa: el Txupinasso, organizado por la asociación Quin Ubiti.
La Plaça acogió este año el acto, que también incluyó un irónico y divertido pregón. En la balaustrada del ayuntamiento se reunieron numerosos personajes para animar el inicio de las fiestas: desde Ramon Llull (el poeta Pere Suau) hasta Elvis Presley, encaranado por Pau Debon, cantante de Antònia Font y vecino de Bunyola, entre otros.
Tras el festivo pregón se lanzó el habitual Txupinasso.
Previa de la Correguda en Roba Interior
El acto también sirvió como previa a la gran cita de las fiestas: la Correguda en Roba Interior que se celebra el próximo sábado 13 de septiembre. La neofiesta celebra este año su vigésima edición, por lo que sus creadores han sido invitados también a leer el pregón oficial de las fiestas de Sant Mateu. Será el próximo jueves 11 de septiembre a las 20:30 horas en el Teatre Rafel Ramis.
Antes del pregón y del Txupinasso también se colgó la ropa interior de los gigantes del pueblo como enseñas en el Castellet, enseñas que marcan el inicio de las fiestas patronales del pueblo.
Este sábado las asociación Quin Ubiti también ha organizado el tradicional Dinar de Quintes, que reúne a miles de personas en una comida popular en los bares y restaurantes del pueblo.
