Más de 2,3 kilos de melón en cinco minutos
Mateu Mascaró gana el tradicional concurso de 'menjar meló' en el marco de la feria de Vilafranca de Bonany
La Festa i Fira del Meló de Vilafranca de Bonany que se celebra este fin de semana en la localidad del Pla celebró este pasado jueves uno de los platos fuertes del programa ferial basado en la icónica fruta veraniega. El tradicional concurso de ‘menjar meló’ concluyó con la incontestable victoria de Mateu Mascaró, que consiguió comerse más de 2,3 kilos de melón en los cinco minutos que dura la prueba.
En el concurso celebrado en la Plaça Tomeu Penya, un total de 25 personas participaron en la categoría senior. Mascaró se impuso con diferencia con respecto al segundo clasificado, Miquel Llull, que comió 1,74 kilos, y Mariano di Paolo, con 1,65 kilos de melón.
En la categoría infantil, en la que participan 20 niños y niñas de entre 6 y 13 años, se impuso el joven Martí Sureda, que logró comerse algo más de un kilo de melón en los tres minutos que, en este caso, dura la prueba. También se celebra una categoría de niños y niñas más pequeños, de hasta cinco años, en la que ganaron Albert Castro y Paulina di Paolo, que se comiercon 0,12 kilos de melón cada uno de ellos.
Los premios consisten en 75 euros y tres melones para el primer clasificado, 50 euros y dos melones para el segundo y 25 euros y un melón para el tercero, en el caso de la categoría senior.
La fiesta de Vilafranca de Bonany tendrá continuidad este sábado y mañana domingo. El plato fuerte de hoy es el Firó Nocturn que abrirá sus puertas a partir de las 19 horas y la tradicional Festa de Llanternes a las 20,30 horas. La jornada concluirá con el espectáculo pirotécnico Melofoc, una fiesta de baile en línea y, a partir de medianoche, la Revetla con las actuaciones de Géminis, Tomeu Penya y los DJ Pep Vanrell y Anto&MªAlba.
Mañana domingo se celebrará la XXXI Fira del Meló con numerosas actividades para todos los gustos y el tradicional concurso del ‘Meló més gros’.
