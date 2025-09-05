Vecinos de Esporles organizan una parodia para pedir a Zeus, Neptuno y Santa Bárbara que llueva

¿Un rezo colectivo a dioses tan diversos como Zeus, Santa Bárbara y Neptuno para hacer que llueva en Esporles? Sí, ésa es la idea de un grupo de vecinos de Esporles, que están organizando este acto paródico para tomarse con algo de humor la escasez de lluvias en el municipio, que ha obligado al Ayuntamiento a adoptar restricciones en el consumo.

El evento lleva por título 'Aigua vos demanam' y se iba a celebrar este viernes, aunque finalmente se ha pospuesto al coincidir con la celebración del festival 'Esporles orgullosa', en defensa de la libertad sexual.

El alcalde Josep Ferrà (PAS-Més per Esporles) explica que detrás de esta iniciativa están conocidos vecinos del pueblo, vinculados al tejido cultural y asociativo. Asegura que estos residentes quieren hacer una especie de 'performance' en clave de broma.

Este paródico rezo colectivo no tendrá nada que ver, por tanto, con ceremonias litúrgicas que se han celebrado en los últimos años en algún que otro municipio de la part forana, donde se han invocado los poderes divinos para conseguir que volviesen las precipitaciones a la isla. Sin ir más lejos, el año pasado, el santuario de Consolació de Santanyí ofició una misa para pedir a Santa Escolàstica «el don de la lluvia».

Dios maya de la lluvia

El cartel del evento menciona los dioses a los que se pediría ayuda: Zeus, dios griego del cielo, Chaac, deidad maya de la lluvia, Santa Bárbara, patrona cristiana invocada contra los rayos y truenos, y Neptuno, dios romano de las aguas, son los destinatarios de las plegarias. Todo ello iría acompañado de bailes y cánticos populares.

Así, sonarían desde el clásico 'Plou i fa sol (les bruixes es pentinen)' hasta 'It’s Raining Men', himno festivo que suele cerrar verbenas, incluyendo también danzas cherokee, como 'Eh, bum, bum, bum'.

Los organizadores invitan a los asistentes a llevar vino, un vaso o algún instrumento musical para sumarse al ritual colectivo. Eso sí, el cartel advierte con ironía de que, "si llueve, el acto se suspenderá".