Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aniversario

¿El secreto de la longevidad en Mallorca? Antònia Pons, una 'campanetera' que ha cumplido 105 años, tiene las claves

Madò Antònia, con sus familiares, el día de su cumpleaños

Madò Antònia, con sus familiares, el día de su cumpleaños / Ayuntamiento de Campanet

Redacción Part Forana

Campanet ha celebrado esta semana el aniversario de madò Antònia Pons Reinés, de ca na Maca, que ha cumplido105 años, lo que le convierte en una de las personas más longevas de Mallorca. Residente en el barrio de Son Pocos, madò Antònia "es un referente para muchas generaciones del municipio", según ha destacado el Ayuntamiento.

Esta centenaria celebró su cumpleaños acompañada por su familia, amistades y vecinos, que quisieron apoyarla en este día tan especial.

El Ayuntamiento, en nombre de todo el pueblo, quiso transmitir los mejores deseos a madò Antònia. "Es un verdadero privilegio poder continuar compartiendo momentos con ella, símbolo de la memoria viva del municipio y ejemplo de fortaleza y sabiduría acumulada a lo largo de los años", señalaron desde la institución municipal.

Noticias relacionadas y más

El alcalde Guillem Rosselló

En declaraciones recogidas en un comunicado de prensa, el alcalde Guillem Rosselló resaltó que Antònia "es un ejemplo vivo" de la memoria colectiva del municipio. "Ha vivido más de un siglo de cambios, de luchas y de momentos que han marcado Campanet y el mundo. Nos sentimos profundamente orgullosos de tenerla entre nosotros y, sobre todo, de poder compartir con ella este aniversario tan especial", aseveró.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
  2. Inca organiza una actividad para contemplar la 'Luna de Sangre' desde el Puig de Santa Magdalena
  3. Así ha sido el primer día de pesca de ‘raors’ en Mallorca: muchos aficionados con barcas y pocas capturas
  4. La cooperativa de Sóller da por perdida la cosecha de aceituna de mesa
  5. El eclipse solar de 2026 deja precios de lujo en Mallorca: Una noche por 22.000 euros en el Port de Sóller
  6. Pollença multa con 1,1 millones de euros al Hotel Formentor por construir sin licencia
  7. La producción de algarroba cae un 50% debido a la bajada del precio y a los efectos de una plaga
  8. Fin a la pesadilla: la vecina de 80 años de Santa Margalida tendrá luz en su casa tras más de un mes sin suministro

¿El secreto de la longevidad en Mallorca? Antònia Pons, una 'campanetera' que ha cumplido 105 años, tiene las claves

¿El secreto de la longevidad en Mallorca? Antònia Pons, una 'campanetera' que ha cumplido 105 años, tiene las claves

Concluyen las obras de ampliación de la escoleta Huialfàs de sa Pobla

Concluyen las obras de ampliación de la escoleta Huialfàs de sa Pobla

“Capdepera es nuestra casa y debemos cuidarla”: el mensaje del Ayuntamiento ante los vertidos ilegales

“Capdepera es nuestra casa y debemos cuidarla”: el mensaje del Ayuntamiento ante los vertidos ilegales

Borran la bandera de Palestina del toro de Osborne

Borran la bandera de Palestina del toro de Osborne

Multitudinario acto sobre mujeres matemáticas en Portocolom

Multitudinario acto sobre mujeres matemáticas en Portocolom

Fornalutx celebra sin incidentes su 'correbou', el único que pervive en Baleares

Fornalutx celebra sin incidentes su 'correbou', el único que pervive en Baleares

Mallorca estrena el primer edificio de pisos de precio limitado: así son, cuándo visitarlos y cómo apuntarse a la lista de espera

Mallorca estrena el primer edificio de pisos de precio limitado: así son, cuándo visitarlos y cómo apuntarse a la lista de espera

Vecinos de Esporles organizan una parodia para pedir a Zeus, Neptuno y Santa Bárbara que llueva

Vecinos de Esporles organizan una parodia para pedir a Zeus, Neptuno y Santa Bárbara que llueva
Tracking Pixel Contents