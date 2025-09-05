Aniversario
¿El secreto de la longevidad en Mallorca? Antònia Pons, una 'campanetera' que ha cumplido 105 años, tiene las claves
Campanet ha celebrado esta semana el aniversario de madò Antònia Pons Reinés, de ca na Maca, que ha cumplido105 años, lo que le convierte en una de las personas más longevas de Mallorca. Residente en el barrio de Son Pocos, madò Antònia "es un referente para muchas generaciones del municipio", según ha destacado el Ayuntamiento.
Esta centenaria celebró su cumpleaños acompañada por su familia, amistades y vecinos, que quisieron apoyarla en este día tan especial.
El Ayuntamiento, en nombre de todo el pueblo, quiso transmitir los mejores deseos a madò Antònia. "Es un verdadero privilegio poder continuar compartiendo momentos con ella, símbolo de la memoria viva del municipio y ejemplo de fortaleza y sabiduría acumulada a lo largo de los años", señalaron desde la institución municipal.
El alcalde Guillem Rosselló
En declaraciones recogidas en un comunicado de prensa, el alcalde Guillem Rosselló resaltó que Antònia "es un ejemplo vivo" de la memoria colectiva del municipio. "Ha vivido más de un siglo de cambios, de luchas y de momentos que han marcado Campanet y el mundo. Nos sentimos profundamente orgullosos de tenerla entre nosotros y, sobre todo, de poder compartir con ella este aniversario tan especial", aseveró.
