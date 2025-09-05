La nueva asociación contra el cable de Alcúdia exige una revisión del trazado pactado

La Asociación por un Nuevo Acuerdo para el Cable de Alcúdia (ANACA), constituida hace pocas semanas por parte de vecinos del municipio afectados directamente por el trazado terrestre de la infraestructura eléctrica que ha sido pactado este último año entre las administraciones competentes y el colectivo VAAC (Vecinos de Alcúdia Afectados por el Cable), exigen “compromisos reales” por parte de las instituciones y la “reapertura de la mesa de trabajo” para consensuar un nuevo trazado menos invasivo.

El nuevo colectivo vecinal convocó una reunión el miércoles en la Casa de Cultura de Alcúdia que contó con la presencia de la alcaldesa Fina Linares y los directores generales de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, y de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, María Paz Andrade, entre otros técnicos. Al finalizar el acto, ANACA lamentó que las autoridades presentes solo acudieron para “dar explicaciones” sobre el consenso alcanzado para definir un trazado terrestre por el interior del municipio pero en ningún momento “mostraron voluntad de retomar el trabajo conjunto con la ciudadanía”, lo que consideran un agravio comparativo con la primera asociación vecinal (VAAC), con la que sí se han sentado este último año para crear una mesa de trabajo que culminó el pasado julio con la presentación de un trazado consensuado que se aleja de las principales zonas residenciales pero que afecta a otras zonas urbanas en las que también hay residentes (que se han organizado para defender sus intereses), suelo rústico y espacios forestales del municipio.

Los miembros de ANACA reprochan a los representantes institucionales que en la citada reunión “se limitaron a invitar a la ciudadanía a presentar alegaciones cuando (el trazado) se publique en el BOE y el BOIB” y aseguraron que el expediente “ya está en Madrid” y que “ahora ya no se puede hacer nada”, ya que dan por bueno el trazado presentado el pasado mes de julio en Alcúdia con la presencia de representantes de Red Eléctrica (empresa promotora del cable eléctrico), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Govern, el Consell, el Ayuntamiento y los vecinos de VAAC, la asociación nacida hace unos años para que oponerse al proyecto de interconexión eléctrica con la península.

Una imagen de la reunión celebrada este miércoles en la Casa de Cultura de Alcúdia. / ANACA

En este sentido, los miembros de esta segunda asociación vecinal consideran “insuficiente” el planteamiento de las instituciones. “No basta con dar explicaciones, hace falta sentarse a trabajar”, insisten. Por ello, reclaman la reactivación de un espacio de “diálogo técnico y participativo” para replantear la entrada del cable por la bahía de Alcúdia, ya que existe una alternativa contemplada en el estudio de impacto ambiental que, a su entender, es “más racional, sostenible y justa”. Estos residentes reiteran que la opción de que el cable entre a la isla por la bahía de Alcúdia y no por la de Pollença, como finalmente se ha decidido, aprovecha las infraestructuras existentes, no afecta a viviendas ni a pequeños negocios, presenta un impacto “mínimo” sobre la posidonia y aplica soluciones técnicas “probadas internacionalmente”. También recuerdan que esta alternativa está reconocida por el propio estudio de impacto ambiental y “nunca ha sido descartada por inviabilidad técnica ni ambiental”. En definitiva, sostienen que la llamada alternativa 10-Bis “permite avanzar hacia una transición energética justa y respetuosa con el entorno y con las personas que habitan el municipio de Alcúdia”.

Cabe recordar que el trazado por la bahía de Alcúdia ha sido una de las principales demandas de vecinos y Ayuntamiento desde que hace unos años se conocieron las intenciones de Red Eléctrica de entrar el segundo cable por el municipio del Nord (el primero accede a la isla por Santa Ponça, en Calvià). No obstante, esta alternativa no ha llegado a ser nunca considerada por la empresa promotora, que siempre ha apostado por la entrada por la bahía de Pollença. Al ver que se trataba de una batalla perdida, los vecinos concentraron después sus esfuerzos en conseguir que el trazado afectase lo menos posible a las zonas residenciales. Sin embargo, el trazado resultante que satisface a los vecinos que participaron en las negociaciones ha puesto en pie de guerra a otros residentes que permanecieron al margen del consenso y que ahora exigen una revisión del proyecto al sentirse perjudicados y apartados de la mesa de trabajo constituida en julio de 2024.