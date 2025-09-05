Multitudinario acto sobre mujeres matemáticas en Portocolom
Pere Estelrich ofrece una charla divulgativa sobre el papel "decisivo" de las féminas en la ciencia
Portocolom
El pasado jueves, el Centre Cívic de Portocolom reunió a 150 personas para conocer de primera mano y a través de una charla divulgativa cuáles han sido las mujeres que más han aportado al mundo de la ciencia en general y de las matemáticas en particular, que, tal como dijo el conferenciante, Pere Estelrich, "son muchas y decisivas".
Este tipo de conferencias de divulgación científica cierran, desde hace unos años, las actividades culturales en el Port de Felanitx. En la presente edición y con el título 'Matemàtica és femení' , el colaborador de este periódico repasó a través de historias, curiosidades, juegos y concursos las aportaciones de mujeres como Hipatia de Alejandría, Ada Lovelace o Hildegarde von Bingen, entre otras científicas.
La charla fue en todo momento interactiva, pues el público participó en su desarrollo a través de encontrar soluciones a enigmas y problemas de aritmética o lógica que se les fueron planteando. La sesión se cerró con una degustación de productos locales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
- Inca organiza una actividad para contemplar la 'Luna de Sangre' desde el Puig de Santa Magdalena
- Así ha sido el primer día de pesca de ‘raors’ en Mallorca: muchos aficionados con barcas y pocas capturas
- La cooperativa de Sóller da por perdida la cosecha de aceituna de mesa
- El eclipse solar de 2026 deja precios de lujo en Mallorca: Una noche por 22.000 euros en el Port de Sóller
- Pollença multa con 1,1 millones de euros al Hotel Formentor por construir sin licencia
- La producción de algarroba cae un 50% debido a la bajada del precio y a los efectos de una plaga
- Fin a la pesadilla: la vecina de 80 años de Santa Margalida tendrá luz en su casa tras más de un mes sin suministro