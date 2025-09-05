Fornalutx celebra sin incidentes su 'correbou', el único que pervive en Baleares

A las 8 en punto de esta mañana un cohete anunciaba el inicio de la fiesta más esperada del año en Fornalutx: la Baixada del Bou. De esta manera arrancaba el pasacalles de un toro manso hasta el centro del pueblo acompañado por centenares de personas que participaron de una fiesta tranquila en la que no se produjeron incidentes.

Lo que antaño fue el correbou, al frente del cual había un toro de lidia, ha pasado a ser una fiesta más tranquila y menos brava. Desde el año 2017, con la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal de Balears, se utiliza para este tradicional festejo un buey de granja que tranquilamente recorre las estrechas calles y caminos que conectan el Pla den Maiol hasta la plaza de España, en pleno centro de Fornalutx.

Pese al cambio en el formato, centenares de personas acuden cada año, y este año no ha sido menos, para participar en la única fiesta en la que participa un animal de estas características en todo el archipiélago.

El 'correbou' de Fornalutx, en imágenes / Manu Mielniezuk

Corona de laurel

Como manda la tradición, el animal estuvo acompañado por miembros de la organización de la fiesta para dirigirlo en su recorrido hasta el centro del pueblo y para asegurar que no era víctima de ningún maltrato. Ya en la plaza, la joven Margalida Cruz Barceló colocó una corona de laurel sobre la cabeza del animal. De esta forma ha acabado la Baixada del Bou en la que no se han producido incidentes. Un retén de la Guardia Civil ha sido desplegado en Fornalutx durante la escasa media hora que ha durado el festejo.

Con la baixada, Fornalutx inicia un largo fin de semana de fiestas patronales en honor a la Nativitat de la Mare de Déu.