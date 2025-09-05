Lletra Menuda
Conexión estable con la insatisfacción
Será un cable impuesto, lejos de ser admitido con agrado. Parece que la capacidad de influencia ha sido determinante para decantar el segundo enlace eléctrico de Mallorca hacia la bahía de Pollença. En todo caso, el pulso mantenido hasta el pasado mes de julio no se inclina hacia el lado de la conformidad y la aceptación general.
La consolidación de una nueva plataforma que aboga por la revisión del trazado pactado con las instituciones y con Red Eléctrica deja al descubierto dos cosas claras, una, que la división vecinal se acrecienta en vez de amortiguarse y otra, el descontento con la Administración en general. Dado que el último encuentro solo ha servido para informar de la decisión tomada y que no ha dejado resquicio para la corrección, sólo queda abierto el vial de las alegaciones. También queda pendiente la explicación certera del porqué el cable no entra por Alcúdia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
- Así ha sido el primer día de pesca de ‘raors’ en Mallorca: muchos aficionados con barcas y pocas capturas
- Inca organiza una actividad para contemplar la 'Luna de Sangre' desde el Puig de Santa Magdalena
- La cooperativa de Sóller da por perdida la cosecha de aceituna de mesa
- La acelerada desaparición de la playa urbana de Portocristo
- Rafa Nadal llegando en patera y un contador de 'balconing': empieza la gran fiesta satírica del Cosso de Felanitx
- El eclipse solar de 2026 deja precios de lujo en Mallorca: Una noche por 22.000 euros en el Port de Sóller
- Pollença multa con 1,1 millones de euros al Hotel Formentor por construir sin licencia