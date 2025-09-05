Conexión estable con la insatisfacción

Será un cable impuesto, lejos de ser admitido con agrado. Parece que la capacidad de influencia ha sido determinante para decantar el segundo enlace eléctrico de Mallorca hacia la bahía de Pollença. En todo caso, el pulso mantenido hasta el pasado mes de julio no se inclina hacia el lado de la conformidad y la aceptación general.

La consolidación de una nueva plataforma que aboga por la revisión del trazado pactado con las instituciones y con Red Eléctrica deja al descubierto dos cosas claras, una, que la división vecinal se acrecienta en vez de amortiguarse y otra, el descontento con la Administración en general. Dado que el último encuentro solo ha servido para informar de la decisión tomada y que no ha dejado resquicio para la corrección, sólo queda abierto el vial de las alegaciones. También queda pendiente la explicación certera del porqué el cable no entra por Alcúdia.