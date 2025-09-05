Concluyen las obras de ampliación de la escoleta Huialfàs de sa Pobla

Esta semana han quedado terminados los trabajos de la ampliación de la escoleta Huialfàs de sa Pobla. La concejala de Educación, Xesca Mir, está "muy contenta" del proyecto y expresa su gratitud al arquitecto, Rafel Moranta, al director de obra, Francesc Serra, y a la empresa que ha ejecutado la obra, PAESMA, así como también a todo el equipo de docentes de la escoleta ya las familias y niños que han tenido que sufrir los inconvenientes.

El proyecto ha tenido un coste de casi 200.000 euros con cargo a los Fondos Next-Generation y ha incluido la ampliación de un aula nueva para niños 0-3 años, la adaptación de un baño para gente con movilidad reducida y la incorporación de un jardín y dos moreras en el patio.

Imagen de una de las aulas tras el proyecto de ampliación. / Ajuntament

Esta ampliación pretende ayudar a dar respuesta a la demanda que ha ido creciendo en los últimos años en el municipio para atender a niños de 0-3 años. "En esta ocasión se verán beneficiadas 18 familias facilitando así no solo la socialización de los más pequeños en un contexto seguro y placentero, sino también a la conciliación familiar", explica la regidora Mir.

El edificio de la guardería municipal Huialfàs ha sufrido diversas ampliaciones a lo largo de su historia y se han ido adaptando los espacios y recursos humanos a la demanda existente. Al mismo tiempo también se destacan los trabajos de mantenimiento que se van realizando continuamente, especialmente en los meses de verano que es cuando hay menos niños. "Destacamos que para este curso 25/26 tendremos un equipo formado por 1 directora, 1 jefe de estudios, 17 maestros y técnicas de educación infantil, 1 ATE, 1 monitora de comedor, 2 cocineras y personal de limpieza", concluye.