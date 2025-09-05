Concluyen las obras de ampliación de la escoleta Huialfàs de sa Pobla
El proyecto ha tenido un coste de casi 200.000 euros y responde al incremento de la demanda para atender a niños y niñas de 0 a 3 años
Esta semana han quedado terminados los trabajos de la ampliación de la escoleta Huialfàs de sa Pobla. La concejala de Educación, Xesca Mir, está "muy contenta" del proyecto y expresa su gratitud al arquitecto, Rafel Moranta, al director de obra, Francesc Serra, y a la empresa que ha ejecutado la obra, PAESMA, así como también a todo el equipo de docentes de la escoleta ya las familias y niños que han tenido que sufrir los inconvenientes.
El proyecto ha tenido un coste de casi 200.000 euros con cargo a los Fondos Next-Generation y ha incluido la ampliación de un aula nueva para niños 0-3 años, la adaptación de un baño para gente con movilidad reducida y la incorporación de un jardín y dos moreras en el patio.
Esta ampliación pretende ayudar a dar respuesta a la demanda que ha ido creciendo en los últimos años en el municipio para atender a niños de 0-3 años. "En esta ocasión se verán beneficiadas 18 familias facilitando así no solo la socialización de los más pequeños en un contexto seguro y placentero, sino también a la conciliación familiar", explica la regidora Mir.
El edificio de la guardería municipal Huialfàs ha sufrido diversas ampliaciones a lo largo de su historia y se han ido adaptando los espacios y recursos humanos a la demanda existente. Al mismo tiempo también se destacan los trabajos de mantenimiento que se van realizando continuamente, especialmente en los meses de verano que es cuando hay menos niños. "Destacamos que para este curso 25/26 tendremos un equipo formado por 1 directora, 1 jefe de estudios, 17 maestros y técnicas de educación infantil, 1 ATE, 1 monitora de comedor, 2 cocineras y personal de limpieza", concluye.
- Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
- Inca organiza una actividad para contemplar la 'Luna de Sangre' desde el Puig de Santa Magdalena
- Así ha sido el primer día de pesca de ‘raors’ en Mallorca: muchos aficionados con barcas y pocas capturas
- La cooperativa de Sóller da por perdida la cosecha de aceituna de mesa
- El eclipse solar de 2026 deja precios de lujo en Mallorca: Una noche por 22.000 euros en el Port de Sóller
- Pollença multa con 1,1 millones de euros al Hotel Formentor por construir sin licencia
- La producción de algarroba cae un 50% debido a la bajada del precio y a los efectos de una plaga
- Fin a la pesadilla: la vecina de 80 años de Santa Margalida tendrá luz en su casa tras más de un mes sin suministro