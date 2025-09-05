Residuos
“Capdepera es nuestra casa y debemos cuidarla”: el mensaje del Ayuntamiento ante los vertidos ilegales
El Ayuntamiento recuerda que abandonar residuos fuera de los contenedores puede acarrear multas de hasta 900 euros
El Ayuntamiento de Capdepera ha emitido un comunicado en el que pide a la ciudadanía un mayor compromiso con la limpieza urbana ante el incremento de conductas incívicas relacionadas con el abandono de residuos fuera de los contenedores de recogida selectiva.
El Consistorio recuerda que está prohibido dejar basura, objetos voluminosos o restos de jardín fuera de los puntos habilitados. Estas prácticas, advierte, no solo deterioran la imagen del municipio, sino que también generan problemas de salubridad y ocasionan molestias a los vecinos. El incumplimiento de la ordenanza municipal puede acarrear sanciones de hasta 900 euros.
El concejal de Medio Ambiente, Manuel Filgueiras, apeló al sentido de responsabilidad de la ciudadanía: «Capdepera es nuestra casa, y como tal, debemos cuidarla entre todos. Mantener las calles limpias es una responsabilidad común. Pedimos a todas las personas que hagan un uso correcto de los contenedores y de los servicios de recogida de objetos voluminosos. El civismo es la clave para vivir en un entorno agradable y sostenible».
El Ayuntamiento ha anunciado que reforzará la vigilancia e intensificará las campañas informativas sobre los canales disponibles para la gestión de residuos especiales. Entre los servicios disponibles, destaca la recogida gratuita de voluminosos y restos vegetales, que se puede solicitar llamando al 900 104 498, enviando un correo a voluminosos@ajcapdepera.net o mediante WhatsApp al 680 902 907.
- Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
- Inca organiza una actividad para contemplar la 'Luna de Sangre' desde el Puig de Santa Magdalena
- Así ha sido el primer día de pesca de ‘raors’ en Mallorca: muchos aficionados con barcas y pocas capturas
- La cooperativa de Sóller da por perdida la cosecha de aceituna de mesa
- El eclipse solar de 2026 deja precios de lujo en Mallorca: Una noche por 22.000 euros en el Port de Sóller
- Pollença multa con 1,1 millones de euros al Hotel Formentor por construir sin licencia
- La producción de algarroba cae un 50% debido a la bajada del precio y a los efectos de una plaga
- Fin a la pesadilla: la vecina de 80 años de Santa Margalida tendrá luz en su casa tras más de un mes sin suministro