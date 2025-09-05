“Capdepera es nuestra casa y debemos cuidarla”: el mensaje del Ayuntamiento ante los vertidos ilegales

El Ayuntamiento de Capdepera ha emitido un comunicado en el que pide a la ciudadanía un mayor compromiso con la limpieza urbana ante el incremento de conductas incívicas relacionadas con el abandono de residuos fuera de los contenedores de recogida selectiva.

El Consistorio recuerda que está prohibido dejar basura, objetos voluminosos o restos de jardín fuera de los puntos habilitados. Estas prácticas, advierte, no solo deterioran la imagen del municipio, sino que también generan problemas de salubridad y ocasionan molestias a los vecinos. El incumplimiento de la ordenanza municipal puede acarrear sanciones de hasta 900 euros.

El concejal de Medio Ambiente, Manuel Filgueiras, apeló al sentido de responsabilidad de la ciudadanía: «Capdepera es nuestra casa, y como tal, debemos cuidarla entre todos. Mantener las calles limpias es una responsabilidad común. Pedimos a todas las personas que hagan un uso correcto de los contenedores y de los servicios de recogida de objetos voluminosos. El civismo es la clave para vivir en un entorno agradable y sostenible».

El Ayuntamiento ha anunciado que reforzará la vigilancia e intensificará las campañas informativas sobre los canales disponibles para la gestión de residuos especiales. Entre los servicios disponibles, destaca la recogida gratuita de voluminosos y restos vegetales, que se puede solicitar llamando al 900 104 498, enviando un correo a voluminosos@ajcapdepera.net o mediante WhatsApp al 680 902 907.