Borran la bandera de Palestina del toro de Osborne

El toro de Osborne de Algaida ha vuelto a su negro habitual, apenas dos días después de que amaneciera pintado con los colores de la bandera de Palestina.

Los responsables de poner así punto y final a la iniciativa en apoyo del pueblo palestino publicaron varias fotos en redes sociales posando ante el astado tras eliminar la pintada y colgar de uno de sus cuernos una bandera de España. “Ya está luciendo su brillo y nuestra bandera”, anunciaron.

Vox, que tildó la acción de “atentado contra nuestra cultura”, se ha apresurado a celebrar que el toro haya recuperado su aspecto original. “ Vuelve a ser español. Se acabó la propaganda propalestina sobre nuestros símbolos. Enhorabuena a los españoles de bien que han devuelto la dignidad a esta imagen”, ha escrito en su cuenta de X el portavoz de Vox en el Consell, Toni Gili.

No obstante, también han sido muchas las voces que se han alzado en redes sociales criticando este “acto de heroísmo español”.

Esta no es la primera vez que el toro de Osborne se convierte en altavoz de reivindicaciones de diferentes signos. Así, ha sido pintado con los colores del arcoíris (que se identifican con el colectivo LGTBI), de verde en plena lucha reivindicativa de los docentes de Baleares o con el amarillo de los presos del Procés.