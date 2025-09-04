Victòria Fiol sustituye a su padre en la alcaldía pedánea de Biniali

Tras la renuncia del histórico concejal y alcalde pedáneo de Biniali, Miquel Fiol, el pleno del Ayuntamiento de Sencelles aceptó su dimisión y el alcalde del municipio, Joan Carles Verd, ha nombrado a su hija Victòria Fiol como nueva delegada de alcaldía.

Victòria Fiol toma así el relevo de su padre, quien ha ejercido esta responsabilidad durante más de 18 años, marcando una "etapa de trabajo, dedicación y compromiso con el pueblo", destaca El Pi, partido al que pertenece, en una nota.

La nueva alcaldesa pedánea ha querido expresar públicamente unas palabras de agradecimiento y reconocimiento a la trayectoria de su padre: "Hoy acaba y empieza una nueva etapa para ti. Después de más de 18 años como concejal y alcalde de Biniali, sé que no ha sido una decisión fácil poner fin a esta etapa, pero sí que ha sido muy meditada. Te quiero dar públicamente las gracias por estos años de trabajo y dedicación a nuestro pueblo. Para mí empieza una nueva etapa, que asumo con mucha ilusión, responsabilidad y sin miedo, porque ha estado al lado del mejor maestro que puedo tener. Espero que en este nuevo reto de ser la delegada de alcaldía de Biniali, sea capaz de estar a tu altura, pero has dejado el listón muy alto”.