Un tribunal paraliza el proyecto del teatro Defensora de Sóller

La redacción del proyecto de reconstrucción del teatro Defensora Sollerense ha sufrido un revés después de que la adjudicación del contrato haya sido impugnada ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). Hasta que este organismo no emita una resolución, el procedimiento permanecerá paralizado.

El Ayuntamiento de Sóller había adjudicado inicialmente el contrato a la unión temporal de empresas formada por los despachos Dilmé Fabré Torras i Associats y Biel Palou Cantallops. Sin embargo, uno de los gabinetes de arquitectos que concurrió al concurso presentó un recurso ante el TACRC, lo que ha obligado a suspender de forma cautelar el proceso de adjudicación.

El municipio había reservado medio millón de euros para la redacción del proyecto, aunque la empresa ganadora resultó adjudicataria con una oferta de 277.840 euros. No obstante, la reclamación de una de las nueve licitadoras ha dejado en suspenso el contrato, a la espera de la resolución que dicte el tribunal.

El concejal de Patrimonio, Juan Antonio Lorente, confía en que el recurso no altere la programación prevista en relación con el Defensora. El equipo de gobierno esperaba que, una vez adjudicado el contrato, el gabinete de arquitectos pudiera presentar el proyecto de reconstrucción dentro del mes de febrero. Ese documento es clave para calcular el coste real de las obras y, además, para iniciar gestiones con distintas administraciones en busca de financiación. Pero por ahora, todo el procedimiento se encuentra bloqueado.

Una fundación

Entre las alternativas que baraja el Ayuntamiento figura la creación de una fundación que asuma tanto la reconstrucción como la futura gestión del teatro. La intención del equipo de gobierno es que en esta entidad participen el Govern y el Consell de Mallorca, administraciones que en septiembre de 2023 se comprometieron a aportar fondos para ayudar en la rehabilitación del edificio que hace dos años colapsó.

Actualmente, la propuesta de crear esta fundación se encuentra en una fase inicial de estudio.