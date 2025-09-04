Sant Llorenç nombra Hijo Adoptivo al presidente de Hipotels, Juan Llull

En un acto multitudinario y con la presencia de destacadas personalidades del ámbito político y turístico, el empresario hotelero Juan Llull Juan (Son Servera, 1935), presidente de Hipotels Hotels & Resorts, fue nombrado Hijo Adoptivo de Sant Llorenç des Cardassar. La distinción se otorgó por unanimidad del pleno municipal durante una sesión extraordinaria celebrada en el Auditori de Sa Màniga.

El evento contó con la presencia de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, además de una amplia representación de actuales y anteriores consellers de Turismo. También asistieron los miembros de la corporación municipal de Sant Llorenç, encabezados por el alcalde Jaume Soler, así como representantes del Ayuntamiento de Son Servera.

Entre los asistentes destacó la presencia del tenista Rafael Nadal, anterior Hijo Adoptivo del municipio de Sant Llorenç.

Durante el acto, el alcalde Jaume Soler destacó la trayectoria de Llull, subrayando su visión empresarial y su compromiso humano y social con el municipio.

“Hablar de Juan Llull es hablar de una persona que ha sabido querer este territorio y que ha convertido el turismo en una empresa de progreso”, afirmó Soler.

30 hoteles

El primer edil recordó que Hipotels cuenta actualmente con 16 de sus 30 hoteles situados en el municipio, lo que supone 6.500 plazas hoteleras y más de 4.200 puestos de trabajo. Además, resaltó que se trata de una empresa de capital 100 % familiar, construida sobre los valores del esfuerzo, la prudencia y una clara vocación de permanencia.

Joan Llull agradeció la distinción como Hijo Ilustre de Sant Llorenç / Biel Capó

Por su parte, el exconseller de Turismo Josep Cladera, amigo personal del homenajeado, dedicó unas palabras a Llull, a quien definió como “un hombre notable, de esos que, a través de su trayectoria profesional, han contribuido a forjar la cultura, la política y la economía de los lugares donde han desarrollado su actividad”.

En su discurso de agradecimiento, Juan Llull expresó la emoción que le produjo el reconocimiento:

“Ser nombrado Hijo Adoptivo de Sant Llorenç des Cardassar es un honor. Estoy profundamente agradecido, pues mantengo una vinculación muy especial con este pueblo. El primer hotel que construí, el Hipocampo, lo levanté en un solar que compré al entonces alcalde de Sant Llorenç, Tomàs Rosselló”.

Llull afirmó que este era “uno de los momentos más emocionantes de su vida”, fruto de su trabajo y del de las muchas personas que le han acompañado a lo largo de su trayectoria.

El auditorio de Sa Màniga se llenó para el homenaje / Biel Capó

El acto fue clausurado por la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, quien ensalzó la figura del empresario: “Juan Llull forma parte de una generación que aprendió desde muy joven que nada se regala, que todo se logra con esfuerzo, constancia y sacrificio". "Ha llegado a lo más alto sin olvidar nunca de dónde procede”, subrayó.

Con este reconocimiento, el municipio de Sant Llorenç des Cardassar rinde homenaje a uno de los empresarios más destacados del sector turístico mallorquín y a su contribución al desarrollo económico y social de la zona.