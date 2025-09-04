Sa Cabaneta recupera la 'Siurellada' con gran éxito de participación

La recuperación de la 'Siurellada' de sa Cabaneta, que se efectuaba en sus fiestas populares, fue un éxito total tanto de participación como de organización este pasado miércoles por la tarde. La plaça d'es Campet fue el lugar de concentración de los vecinos. Acompañados de los xeremiers, niños y mayores disfrazados de 'siurells', y algunos también como demonios, hicieron acto de presencia en la plaza sobre las 19 horas, hora prevista para el inicio del acto.

Despues de una interpretacion de los xeremiers se inició el recorrido por las calles de Rector Llompart, Son Caulelles, Martin Rubí, Magdalena Solivellas para finalizar de nuevo en es Campet, donde se celebró el pregón de fiestas a cargo de las hemanas Canyelles, más conocidas en la localidad por Ses Tites. La plaza registró un lleno total, con la presencia del alcalde y de algunos concejales del Ayuntamiento de Marratxí.

Durante el recorrido, los demonios vestidos de 'siurella' hicieron de la suyas, persiguiendo tanto a mayores como a pequeños. Incluso un grupo se apoderó de un coche y simuló el atropellamiento de uno de los dimonis.

La incidencia de la fiesta fue que a la hora de iniciar la marcha no se pudo llevar a cabo por el segundo recorrido solicitado por los organizadores. La Policía Local les informó que ellos no tenían constancia del cambio de recorrido, por lo que debían limitarse a la primera ruta solicitada.

De esta forma, la gente que esperaba en la calle de Olesa, por donde la organización pretendía que pasara la marcha, se quedó sin poder disfutar de la fiesta. Por este motivo, la agrupación Ressò, organizadora de la fiesta, ha pedido disculpas a través de las redes sociales.

El Consistorio ha lamentado el malentendido con el recorrido pero ha agradecido a los organizadores la comprensión y la adaptación. Asimismo, desde el Ayuntamiento han querido felicitar a organizadores y vecinos de sa Cabaneta por la recuperación de sus fiestas.