La producción de algarroba cae un 50% debido a la bajada del precio y a los efectos de una plaga

La Associació de Trossejadors de Garrova de la patronal PIMEM estima que se recogerá sólo el 50% de la algarroba disponible debido a la caída del precio del garrofín y los efectos de una plaga que afecta a la plantación llamada xylosandrus. La producción normal de la algarroba en Baleares se mueve entre los 20 y 25 mil kilos al año y de esta cantidad se suele recoger el 70% en una campaña normal. Según la entidad vinculada a la patronal la recogida de este año será inferior llegando sólo al 50%.

Sobre el precio, la presidenta de la asociación, Juana Verger, explica que la horquilla se moverá entre los 42 euros y los 47 euros según si la procedencia es ecológica o convencional. “La bajada del precio es debido a que en su momento hubo una gran subida debido al uso de la goma de garrofín, pero el mercado encontró sustitutivos y en 2022 la bajada fue inevitable”, justifica Verger.

De todos modos, la asociación espera que la algarroba pueda ir recuperando su precio con la producción de productos de consumo directo como puedan ser harinas o chocolate algarroba. También se espera que se pueda dar más valor a la pulpa y de esta manera subir el precio del troceado.

Plaga

Sobre la plaga que empezó a afectar a los cultivos a principios de verano desde la asociación se detalla que el insecto en cuestión acaba perforando la madera del árbol y debilitando su producción. “Para actuar hemos tenido que esperar a que terminase el ciclo productivo y así no infectar el fruto”, concreta Verger.