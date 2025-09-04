La playa de Sant Elm estrena un sistema pionero para mejorar el estado del litoral y combatir las algas

El Ayuntamiento de Andratx ha puesto en marcha un proyecto innovador en la playa de Sant Elm con la instalación de un sistema permanente de recirculación de agua marina. La medida, que ha supuesto una inversión de 350.000 euros, busca reducir la proliferación de algas y eliminar el característico color verde que ha afectado a este enclave durante más de quince años.

Andratx refuerza su comprimiso con la mejora del litoral

Según detalla el Consistorio en una nota, el nuevo sistema, que funcionará de manera estable durante la temporada estival, cuenta con tres bombas de recirculación que serán retiradas en invierno para garantizar su conservación. Con esta iniciativa, prosigue el Ayuntamiento, se reafirma su compromiso con la mejora del litoral y el bienestar de los vecinos y visitantes del municipio andritxol.

Aparato que vela por el sistema de recirculación de agua marina. / Ajuntament

Por su parte, el regidor de Medio Ambiente, Antoni Nicolau, ha puesto en valor la necesidad de esta medida, aseverando que con esta instalación se pretende dar una solución a largo plazo que "necesitaba planificación, coordinación con otras administraciones y mucho trabajo técnico detrás". "Este final de temporada servirá para ajustar el sistema y, a partir de 2026, los resultados serán visibles para todos”, ha sostenido.

Gonzalvo: "Andratx se merece unas playas de primer nivel"

En la misma línea se ha pronunciado la alcaldesa de Andratx, Estefania Gonzalvo, quien ha destacado el valor estratégico de la actuación. “Este proyecto demuestra que este equipo de gobierno cumple. No nos resignamos ante los problemas crónicos del municipio, los afrontamos con seriedad y con soluciones reales", ha asegurado, al tiempo que ha añadido que ha sido un trabajo complejo, aunque muy necesario. "Creemos firmemente que Andratx merece unas playas de primer nivel, tanto para quienes viven aquí como para quienes nos visitan”, ha apostillado Gonzalvo.

La inversión ha tenido un coste de 350.000 euros. / Ajuntament

Con esta actuación, Sant Elm se convierte en referente en la aplicación de medidas innovadoras para la conservación del entorno costero y la mejora de la experiencia de residentes y turistas.