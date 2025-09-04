Inca organiza una actividad para contemplar la "Luna de Sangre" desde el Puig de Santa Magdalena

Uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año llega a Mallorca. El domingo, 7 de septiembre, la Luna se teñirá de rojo durante un eclipse total que podrá contemplarse desde gran parte del planeta. Para disfrutar de este espectáculo, la asociación AstroMallorca, en colaboración con el Ayuntamiento de Inca, ha organizado una observación gratuita en el Puig de Santa Magdalena.

El eclipse, que se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna proyectando su sombra sobre nuestro satélite, otorgará a la Luna un característico tono rojizo. Desde Mallorca, el fenómeno ya habrá comenzado cuando la Luna aparezca en el horizonte, a las 20:08 horas. La actividad dará inicio a las 20:00 horas e incluirá explicaciones a cargo de expertos.

Llegar con antelación

Aunque puede observarse a simple vista, los organizadores recomiendan llevar prismáticos o cámaras con trípode para quienes quieran captar el momento. También aconsejan llegar con antelación, ya que la Luna se verá muy baja en el horizonte, y compartir coche, dado que el aparcamiento en la zona es muy limitado.

La actividad, completamente gratuita, se presenta como una ocasión única para disfrutar de una velada mágica bajo las estrellas en compañía de familiares y amigos.