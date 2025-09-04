Esporles celebra un festival del Orgullo para "plantar cara al odio": consulte aquí todos los actos previstos

El Ayuntamiento de Esporles organiza el festival 'Esporles orgullosa' para lanzar un mensaje contra la intolerancia y contra las agresiones por motivos de orientación sexual. El Consistorio ha subrayado que denunciar los delitos de odio no es solo responsabilidad de las víctimas, sino de toda la comunidad.

“En 2025 aún se producen agresiones físicas y verbales contra personas que simplemente viven y aman en libertad. Estos hechos son intolerables y no tienen cabida en una sociedad justa”, señala el Consistorio, que remarca: "Como municipio, nos comprometemos a denunciar y a actuar ante cualquier acto de violencia contra el colectivo LGTBIQ+".

El programa de 'Esporles Orgullosa' combina cultura, reflexión y convivencia, con actividades dirigidas a todas las edades. La iniciativa arranca este jueves con la inauguración de la exposición fotográfica 'Roba sostenible i sense gènere', en la Sala de Exposiciones de Sa Fàbrica, en el carrer Ramon Llull. La muestra, que podrá visitarse hasta el 17 de septiembre, plantea la moda como una herramienta para romper estereotipos y fomentar la libertad de expresión personal.

Placeta des Jardinet

El viernes 5 de septiembre, las actividades se trasladarán a la Placeta des Jardinet. A las 18.30 horas tendrá lugar un taller infantil sobre diversidad y educación sexual, familiar y de género, organizado por la asociación Ben Amics, entidad de referencia en las Illes Balears en la defensa de los derechos LGTBI+. El taller está dirigido a niños y familias.

La jornada continuará a las 20.00 horas con la lectura del manifiesto institucional y la proyección del cortometraje 'Esporles Orgullosa', dirigido por Neus Nadal, que reivindica el respeto a todas las personas, con independencia de su género, sexo u orientación sexual.

Con este programa de actividades, el municipio reitera su convicción de construir una comunidad “libre, respetuosa y orgullosa de su diversidad”. El Ayuntamiento concluye: “Aquí, todas las personas han de poder ser, vivir y amar con orgullo, sin miedo y con el apoyo de una comunidad que dice ‘no’ al odio”.