La Escola de Mallorquí de Manacor abre matrículas con una oferta y demanda récord

Pocas dudas quedan en que la Escola de Mallorquí de Manacor (EMM) es, por méritos propios, una maravillosa anomalía en la enseñanaza del catalán en Mallorca. Una institución municipal que, este miércoles y por 53 año consecutivo, ha presentado su oferta formativa que, además del catalán, tiene varios puntos culturales que fortalecen desde hace unos años la propuesta.

Si hablamos de cifras, todo hace prever que este año se superen el número de alumnos del año pasado, que pasaron del milenar (1.036), repartidos entre los cursos de lengua catalana (551), los de ball de bot e instrumentos tradicionales (238) y los que asistieron a los cursos de historia de Mallorca (247).

Una cantidad que llega a 3.131 si contamos también los asistentes a los diferentes talleres, ciclos y actos organizados por la Escola durante los curso 2024-2025. Cifras que significan un aumento de lo más considerable respecto a las registradas hace cinco años y que fueron de 632.

Projecte Benvinguda

Pero si de algo se siente orgullosa la Escola de Mallorquí, desde su fundación y hasta ahora entrado el siglo XXI, es de haber sido puente docente y cultural para la enseñanza de la lengua catalana oral y escrita para los recién llegados.

Así, este año, además de ampliar su programación con clases presenciales y online para todos los niveles (A2, B1, B2, C1, C2 y lenguaje administrativo), el EMM continuará adaptándose a las necesidades detectadas: desde la preparación para certificados profesionales hasta la acogida de las personas procedentes de otros países con distinta lengua.

En este sentido, "se mantienen y se impulsan proyectos como el Projecte Benvinguda, en colaboración con Servicios Sociales, que empezará el mes de noviembre en Manacor y Portocristo, y que facilita el primer contacto lingüístico y social de las personas recién llegadas", explica Margalida Rosselló, directora del EMM.

Esto significa que, a través de los Servicios Sociales, se derivarán todas aquellas personas que hagan menos de 6 meses que hayan llegado al municipio y quieran integrarse en las cosas más básicas del día a día, desde defenderse con un trámite administrativo, poder ir al médico en catalán o comprar (aprendiendo en vivo allí mismo) en la plaza de ses Verdures manacorina.

También se vuelven a ofrecer talleres de conversación en colaboración con el Institut d’Estudis Baleàrics en Manacor, muy orientados a la parte oral y de fluidez, y cursos de catalán para padres y madres en los centros educativos de Portocristo (CEIP Ses Comes, Mitjà de Mar y IES Porto Cristo). Rosselló recuerda que "Los cursos de catalán siempre los orientamos en función de las necesidades que detectamos. Es una tarea maravillosa que revierte después en el sistema educativo y en la convivencia".

Ball de bot

Los cursos de baile popular incluyen grupos de iniciación, intermedio y perfeccionamiento, con horarios diversos para facilitar la participación. También se mantienen los cursos específicos de las mismas. Según la dirección de la Escola, el ball de bot vive actualmente "un momento muy dulce, con una alta participación e interés".

Así como el aprendizaje de los instrumentos tradicionales. Por lo que la oferta de la Escola de Mallorquí incluye talleres de xeremies, tamborino y fabiol, percusión tradicional y sons de la pagesia, tanto de iniciación como de nivel intermedio.

Con esta programación, que también incluirá cursos de historia y conferencias, la Escola Municipal de Mallorquí "reafirma su compromiso con la promoción de la lengua, la cultura y las tradiciones de Mallorca, y se consolida como espacio de colectividad, acogida y formación continua al servicio de la ciudadanía", dice Sebastià Llodrà, delegado de Política Lingüística.

“Hay una Escola de Mallorquí con más fuerzas y más necesidades que nunca, porque las matrículas no hacen más que subir, tanto la lengua como el baile, la historia y los instrumentos. La lengua y la cultura”.