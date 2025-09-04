El Consell invertirá 186.000 euros para estabilizar el talud de la carretera de Fornalutx

El Consell de Mallorca ha sacado a concurso el proyecto de estabilización del talud situado en la carretera que une Fornalutx con la del Puig Major. La actuación, con un presupuesto de 186.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, tiene como objetivo garantizar la seguridad vial y proteger a vecinos y usuarios ante el riesgo de desprendimientos.

El talud afectado presenta claros signos de inestabilidad que habían provocado la aparición de grietas y la caída de piedras tanto en la calzada como en el aparcamiento situado a sus pies. Según el informe geotécnico, el terreno es especialmente vulnerable a la erosión y a las lluvias intensas, lo que había incrementado el riesgo para vehículos y peatones. Con la licitación ya en marcha, se busca adjudicar la obra a la empresa que ofrezca las mejores garantías técnicas y económicas.

El proyecto

El plan contempla la instalación de mallas de acero de alta resistencia, unidas mediante cables perimetrales y placas de fijación, con el fin de retener posibles desprendimientos. También se colocarán bulones y anclajes en el terreno para reforzar la estabilidad del talud, además de ejecutar drenajes subterráneos que reduzcan la acumulación de agua y alivien la presión sobre la ladera. La superficie a proteger abarca 480 metros cuadrados.

Antes de la colocación de estos elementos se realizarán trabajos de limpieza y desbroce, así como el saneamiento de las zonas más erosionadas, para garantizar la correcta instalación de los elementos de seguridad.

El Consell ha subrayado que la intervención se ha diseñado para minimizar el impacto en el entorno natural de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Las estructuras se integrarán en el paisaje y habrá un seguimiento ambiental para garantizar su compatibilidad con el medio.

Este proyecto responde a una demanda histórica de Fornalutx, que reclamaba soluciones ante la peligrosidad del talud. El objetivo es reforzar la seguridad de una carretera que conecta núcleos de población y registra un elevado uso turístico, especialmente en temporada alta.