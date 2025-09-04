Comienzan 16 meses de obra para la nueva ‘escoleta’ y auditorio de Portocristo

Portocristo tendrá una nueva escuela de educación infantil de 0 a 3 años dentro de un año y medio. Una obra largamente demandada y que ha sufrido diferentes retrasos, con el fin de adecuar el espacio a diferentes funciones. Y es que además del uso docente, el nuevo edificio, cuyas obras comenzaron la pasada semana, incluirá el nuevo auditorio de la localidad.

Finalmente el consistorio manacorí ha adjudicado las obras a la mercantil Poroyecon Galicia SA por un precio de 2,6 millones de euros, al que hay que añadir un IVA de 546.319,58 euros, más el coste de gestión de residuos (87.363,19 euros) y el 10% de IVA de residuos (8.736,32 euros). Con un coste total para la administración de 3,2 millones de euros. El proyecto tiene un plazo de ejecución 16 meses a contar desde la fecha del acta de comprobación del replanteo.

Las obras de la 'escoleta' de Portocristo ya han empezado. / Sebastià Sansó

El pasado 12 de febrero de 2025, la Conselleria de Educación y Universidades del Govern remitió el informe técnico favorable definitivo, dando luz verde a la solicitud de autorización de la apertura y funcionamiento de la escuela infantil de primer ciclo (0-3 años) porteña, con 6 unidades.

Según la memoria del proyecto técnico, las obras proyectadas entre las calles Marina 39-37 y calle Villa Chile 3, consisten la construcción de un edificio con un volumen general de 32 metros de largo por 20,15 metros de ancho y una altura total de 13 metros.

El edificio se desarrollará en cinco plantas: una subterránea y cuatro plantas sobre sobre el nivel del suelo: planta baja, planta primera, planta segunda y planta cubiertas.

La planta baja se dividirá en cuatro zonas, con las aulas 0-1 años en el este, las aulas 1-2 años y las aulas 2-3 años en el oeste y la cocina en el norte del edificio. En la primera planta se distribuirán el aula de usos múltiples, el aula de atención familiar y el auditorio, para el que aún no se han concretado el número de localidades, pero que supondrá un notable cambio respecto al actual centro de cultura, que no dispone de butacas fijas y cuyos usos son muy limitados. La tercera planta incluye despachos de administración.

La distancia total entre forjados será de 3,33 metros en todas las plantas, con excepción del espacio escénico, que tendrá una altura libre de 6,25 metros, y el acceso central que tiene una triple altura y comunica todas las plantas del edificio.

Necesidad y demanada

“Era una infraestructura muy demandada por la comunidad educatica y cultural de Portocristo”, explica la regidora de Educación del Ayuntamiento de Manacor, Carme Gomila, que reconoce que “ha costado mucho sacar adelante el proyecto porque a veces es complicado adaptar cada uso y tener en cuenta las necesidades y posibilidades que tiene. A veces hay que flexibilizar el diseño para que todo pueda ser más agradable”, indica.

Hace años que había una necesidad de dotar al núcleo de Portocristo de una escuela infantil dadas las necesidades de la ciudadanía, tanto en lo referente al aumento de la población (9.000 censados durante todo el año), como a la mejora y ampliación de las necesidades vecinales. Además hay que recordar que Portocristo tiene pendiente la construcción de un tercer centro de educación primaria que complemente a Mitjà de Mar y Ses Comes.

En este sentido, el Ayuntamiento recibirá ayudas para la creación y consolidación de plazas públicas de primer ciclo de educación infantil, dentro del programa financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea-NextGenrationEU, por importe de 666.000 euros.