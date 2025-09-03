Vi de la Terra Mallorca impulsa un juego de cartas para aprender las variedades locales de uva

¿Qué tienen en común el Callet, el Fogoneu, el Manto Negro y la Gorgollassa? Todas ellas son variedades de uva negra propias de nuestra isla. ¿Y el Giró Ros y el Prensal Blanco? También son variedades locales, en este caso de uva blanca. Conocer no sólo su nombre sino también sus características organolépticas –color, sabor, aroma…- y algunas curiosidades que nos pueden ayudar a identificarlo -por ejemplo, cuáles son sus principales aportaciones a los vinos que se elaboran a partir de estas variedades- es lo que nos propone El Joc de les Varietats, una campaña que la IGP Vi de la Terra Mallorca acaba de poner en marcha a través de la asociación Mallorca Rural, con la financiación de fondos europeos LEADER.

Vi de la Terra Mallorca ha creado un juego de cartas, para un público de todas las edades, a partir de seis variedades locales de uva, escogidas entre las más representativas y extendidas en la isla: cuatro variedades de uva negra (Callet, Fogoneu, Manto Negro y Gorgollassa) y dos de uva blanca (Giró Ros y Prensal Blanco). Se trata de aprender jugando, de forma amena y participativa, para saber qué bebemos cuando estamos ante un vino elaborado con variedades locales. La campaña incluye un vídeo promocional, así como la presencia de material divulgativo en distintos medios y redes sociales para descubrir, jugar y compartir el valor de nuestro territorio. Con un tono fresco y cercano, el proyecto refuerza el esfuerzo de los últimos años de Vi de la Terra Mallorca por acercarse al público joven -sin renunciar al rigor- y continuar difundiendo entre la población el producto de calidad que tenemos y el respeto hacia el entorno que lo hace posible.

Conocimiento

“Para amar nuestros vinos y las variedades locales de uva que tenemos, lo primero que debemos hacer es conocerlas" afirma Magdalena Mesquida, presidenta de Vi de la Terra Mallorca. “Durante mucho tiempo fueron las grandes olvidadas pero, gracias al trabajo de recuperación de los investigadores y los propios viticultores y bodegas, ahora se vuelven a sembrar y son cada vez más reconocidas por todo lo que aportan a nuestros vinos. De hecho, es lo que nos hace únicos y nos permite presentarnos con un producto diferenciado frente al mundo”.

El Joc de les Varietats nace como una campaña promocional, en una primera fase, que tendrá continuidad y que permitirá desarrollar por completo el proyecto de juego de cartas para ponerlo, próximamente, a disposición del público.