Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lletra menuda

La sanción equivale a la autorización

Vista del Hotel Formentor

Vista del Hotel Formentor / Royal Hideaway Hotel

Llorenç Riera

Llorenç Riera

En materia urbanística, rara vez el gravamen de las sanciones económicas se corresponde con la dimensión de la irregularidad que confirman. Muchas de ellas ni siquiera saben de IPC o de incrementos en los costes de material y mano de obra. Así las cosas, salen a cuenta. Basta con contemplarlas como un gasto más. Es cuestión de presupuesto. Y de falta de escrúpulos, por supuesto.

Era evidente que la promotora del Hotel Formentor transformó el complejo a discreción propia, cómo y cuando le convino. Nadie paró las obras, solo algún decreto puntual del anterior consistorio de Pollença que no llegó a ser efectivo. El ayuntamiento actual le multa ahora con 1,9 millones por construcción sin licencia que se queda en 1,15 por descuentos sobre el reconocimiento de responsabilidad y las previsiones de la ley de Urbanismo de Balears. Lo dicho, un gasto más sobre lo ya ejecutado y consolidado. Ni siquiera cabe posibilidad alguna de conceder a la multa valor reparador y ya no digamos disuasorio.

Noticias relacionadas y más

La sanción económica tampoco es útil para diluir los males ecológicos practicados. Algunos de ellos con descaro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents