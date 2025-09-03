Lletra menuda
La sanción equivale a la autorización
En materia urbanística, rara vez el gravamen de las sanciones económicas se corresponde con la dimensión de la irregularidad que confirman. Muchas de ellas ni siquiera saben de IPC o de incrementos en los costes de material y mano de obra. Así las cosas, salen a cuenta. Basta con contemplarlas como un gasto más. Es cuestión de presupuesto. Y de falta de escrúpulos, por supuesto.
Era evidente que la promotora del Hotel Formentor transformó el complejo a discreción propia, cómo y cuando le convino. Nadie paró las obras, solo algún decreto puntual del anterior consistorio de Pollença que no llegó a ser efectivo. El ayuntamiento actual le multa ahora con 1,9 millones por construcción sin licencia que se queda en 1,15 por descuentos sobre el reconocimiento de responsabilidad y las previsiones de la ley de Urbanismo de Balears. Lo dicho, un gasto más sobre lo ya ejecutado y consolidado. Ni siquiera cabe posibilidad alguna de conceder a la multa valor reparador y ya no digamos disuasorio.
La sanción económica tampoco es útil para diluir los males ecológicos practicados. Algunos de ellos con descaro.
