Una nueva incidencia ya resuelta provoca retrasos en algunos servicios de SFM

Una nueva incidencia ya resuelta ha provocado este miércoles retrasos en algunos servicios de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), según ha informado en su cuenta de X, donde añade que ya se circula con normalidad en las dos vías que han resultado afectadas.

Según ha relatado SFM en la red social, debido a una incidencia, un tren sin pasajeros ha quedado parado en la vía entre Son Cladera y Verge de Lluc. Por ello, hasta su retirada se ha visto afectada la circulación y se han producido retrasos.

El tren ya ha sido retirado de la vía si bien algunos servicios como el de sa Pobla-Palma de las 07.30 horas se ha debido suprimir, indica SFM, que reitera sus disculpas por las molestias generadas a los usuarios.