El IFOC de Calvià colaborará en la selección de personal para el hotel Mandarin Oriental Punta Negra
Las ofertas de empleo se publicarán próximamente tanto en la página oficial de Mandarin Oriental como en la web del IFOC
El Instituto de Formación y Ocupación de Calvià (IFOC) colaborará con la cadena hotelera Mandarin Oriental en la selección de personal para el hotel Punta Negra, en Costa den Blanes, que todavía no tiene fecha definitiva de apertura.
La hotelera y el IFOC del Ayuntamiento de Calvià han iniciado su colaboración a fin de planificar los futuros procesos de reclutamiento de personal para el nuevo hotel en Costa d'en Blanes, que contará con 105 habitaciones y 26 suites.
La futura reapertura de este establecimiento consolida el posicionamiento de Calvià como destino de turismo de calidad y genera nuevas oportunidades para la comunidad local.
El IFOC, a través de su Agencia de Colocación autorizada por el SEPE, prestará su apoyo en la difusión y gestión de las ofertas de trabajo, facilitando el acceso a personas del municipio y del entorno.
Las ofertas de empleo se publicarán próximamente tanto en la página oficial de Mandarin Oriental (careers.mandarinoriental.com) como en la web del IFOC (www.ifoc.es/contigo). Las vacantes disponibles cubrirán tanto puestos operativos como de supervisión en diferentes departamentos del hotel: restauración, limpieza, mantenimiento y recepción, entre otros.
