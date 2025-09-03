El experto Tomeu Guiscafré: “La sequía es un problema que ha venido para quedarse”

Tomeu Guiscafré es CEO del Área de Negocio IoT del grupo WDNA. El experto defiende que la digitalización es una parte de la solución en la gestión del agua.

¿Qué ventajas conlleva tener digitalizado el sector del agua?

El nivel de digitalización en la gestión del agua en Balears sigue siendo bajo: todavía son pocos los municipios que disponen de sistemas avanzados. En muchos municipios sin digitalización, el procedimiento es muy básico: un operario recorre cada contador cada dos o tres meses, apunta los datos en una libreta y luego los transcribe en la oficina. Esto implica que, hasta que no se completa el proceso de lectura manual, se desconoce lo que ocurre realmente en la red de agua, lo que puede significar tres meses de retraso en la detección de problemas.

Y la digitalización permite mayor rapidez...

En cambio, en municipios digitalizados —como es el caso de Artà— la situación es completamente distinta. Cada mañana, al llegar a la oficina, los responsables pueden consultar el consumo horario de cada contador. Esto les permite conocer en tiempo real tanto el consumo doméstico como la distribución del agua en todo el municipio. Si además las extracciones de los pozos también están digitalizadas, la información es aún más precisa: cada 15 minutos se registra el volumen de agua extraído. Al comparar este dato con el consumo total de la población, se puede detectar rápidamente si existe una diferencia significativa. Por ejemplo, si se extraen 1.000 m³ y la población consume 600, los 400 restantes pueden deberse a pérdidas en la red o a consumos ilegales (conexiones no autorizadas). La telectura de contadores permite conocer en todo momento qué sucede en la red de suministro y actuar con mayor rapidez. Esta inmediatez da ventaja para acotar y resolver problemas. Además, si la red está sectorizada, la capacidad de detección y localización de incidencias mejora aún más.

Mallorca ya aplica medidas restrictivas en el uso del agua. / Ingimage

El problema de las fugas es especialmente grave en Balears...

En Balears la pérdida de agua en cómputo global es de un 30% pero hay municipios que rondan el 60% que no sabe donde va. En estos momentos que estamos en prealerta de sequía y hay municipios que ya aplican restricciones, es importante tener gestionado este 30% de pérdidas, es decir, lograr que no se pierda.

¿Las restricciones en el consumo de agua son mucho más fáciles de controlar con un sistema digital, verdad?

La digitalización facilita hacer cumplir las limitaciones de consumo. Por ejemplo, si un bando de alcadía fija un límite de mil litros diarios por vivienda, el sistema puede detectar al instante los hogares que superan ese límite. ¿Cómo se controla si no tienes los datos? Si uno tiene los contadores digitalizados, cada mañana puedes sacar un listado de las viviendas que han consumido más de mil litros diarios, actuar y hacer cumplir la normativa.

"No podemos permitir que haya municipios con más del 50% de pérdidas"

¿La sequía ha venido para quedarse?

La sequía es un problema que ha venido para quedarse. Somos un territorio que no tenemos ríos, lo que consumimos procede de acuíferos, los dos embalses y las desaladoras pero no todos los municipios tienen acceso a la red de agua en alta que gestiona Abaqua (embalses y desaladora) como el Llevant de Mallorca. Si Artà se queda con los pozos secos no tiene otro mecanismo para dar agua a la población más que camiones de agua para rellenar el depósito. La solución que tenemos es gestionar el recurso de la forma más eficiente que podamos y no podemos permitir que haya municipios con más del 50% de pérdidas. Por ello, es necesaria la concienciacióin ciudadana, la reutilización del agua y que la gestión de las infraestructuras sea lo más óptimo posible.

¿Algún proyecto en marcha a destacar?

Balears anunció a principios de año el lanzamiento del primer satélite Posidònia. Formamos parte de este consorcio que lidera Open Cosmos que es la empresa que lidera el lanzamiento del satélite. Nosotros estamos haciendo un caso de uso. Teniendo en cuenta muchas variables, estamos haciendo un modelo con IA que nos predice cómo se comportará el nivel de agua de un pozo o un acuífero en concreto. Esta información será muy útil para las gestoras porque sabrán como estará un determinado pozo en tres meses y, en base a esta previsión, se podrán hacer actuaciones previas para prevenir el problema. El lanzamiento del satélite está previsto para diciembre, será cuando se obtendrán las primeras conclusiones del modelo.