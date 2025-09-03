Un enganchón en la catenaria provoca el enfado de usuarios del tren que se quejan de la falta de información

Una nueva incidencia ferroviaria ha provocado retrasos en el servicio desde primera hora hasta las nueve de la mañana, además de la supresión de algunos trenes como el de las 6.16 horas de Manacor a Palma o el de las 7.30 horas de sa Pobla a Palma. Desde SFM se ha informado que el primer tren saliendo de Son Rul·lan se ha enganchado a la catenaria provocando que el convoy ocupara la vía afectando a la circulación ferroviaria. Según han explicado desde el Govern se trata de una “avería” que puede considerarse “normal”, lo único que afecta a la circulación provocando retrasos en el servicio, unos retrasos que se han solventado sobre las nueve de la mañana. Según ha relatado SFM en la red social X, debido a una incidencia, un tren sin pasajeros ha quedado parado en la vía entre Son Cladera y Verge de Lluc. Por ello, hasta su retirada se ha visto afectada la circulación y se han producido retrasos.

Esta nueva incidencia en el servicio ferroviario no ha pasado desapercibida entre los usuarios, que no han dudado en ponerse en contacto con este rotativo para expresar su indignación. En Petra, algunos de los pasajeros del primer tren han mostrado su enfado porque se han quedado en la estación esperando sin ningún tipo de información a que el tren que debía llevarlos al trabajo pasara, algo que no ha ocurrido. Ante "la falta de conexiones con el TIB", no les ha quedado otra que coger el coche y dirigirse a Vilafranca para sí poder coger un autobús de línea.

Una avería al año

Desde los Usuaris del Tren explican que un enganchón de catenaria ocurre cuando el pantógrafo de un tren se enreda o se engancha en el cable de la catenaria, provocando su rotura, daños severos a la infraestructura y, a menudo, la parada del servicio ferroviario. Dicho esto, la entidad razona que “una gran avería al año se puede entender, pero la reincidencia tan frecuente está relacionada con la gestión”. Por ello, los usuarios critican que es posible que esta avería puede tener que ver con “el ahorro en la plantilla, la externalización o privatización de diferentes servicios que no son estrictamente de circulación de trenes y la consecuente falta de revisión y mantenimiento de la línea”.