Eliminan por seguridad el paso a nivel de la red ferroviaria en Cas Coronell de Marratxí
Se ha construido un nuevo vial adyacente a la plataforma ferroviaria y que conecta las casas de Cas Coronell con la calle Licorers en el polígono de Marratxí
Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) ha finalizado las obras de supresión del paso a nivel para vehículos de Cas Coronell, situado en el punto kilométrico 6+395 de la línea ferroviaria Palma-Inca, en el término municipal de Marratxí, llevadas a cabo para mejorar la seguridad de la red.
Este era el paso a nivel de mayor peligrosidad que quedaba en la red ferroviaria, que ahora se suprime siguiendo el plan establecido por SFM, dando prioridad a la eliminación de aquellos pasos potencialmente más peligrosos. Las obras fueron adjudicadas a finales de noviembre del año pasado por un importe de 118.400 euros, financiado con fondos del factor de insularidad previsto en el régimen especial de Baleares.
Para suprimir el paso a nivel se ha construido un nuevo vial de 3,5 metros de anchura, adyacente a la plataforma ferroviaria y que conecta las casas de Cas Coronell, a través de un camino de 610 metros de longitud, con la calle Licorers en el polígono de Marratxí.
Igualmente, se ha habilitado un vial interior de servicio, que permitirá facilitar el acceso para las labores de mantenimiento, entre las estaciones del Pont d'Inca Nou y del polígono de Marratxí.
Esta intervención mejora los parámetros de seguridad de la red de tren en el tramo afectado, al independizar la vía ferroviaria del resto del tráfico de vehículos (coches, camiones, etc.); y también reducir el ruido del paso del tren por las urbanizaciones próximas.
Red más segura
En la red ferroviaria de SFM existen todavía 24 pasos a nivel, 13 de ellos de los denominados viarios, que permiten el paso de vehículos. SFM trabaja para la supresión de tres pasos más, localizados en los términos municipales de Consell, Santa Maria y Binissalem.
El objetivo es eliminar todos los pasos a nivel, tanto los de tráfico rodado como los de peatones, con el objetivo de eliminar riesgos y conseguir una red de transporte público más segura.
- Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
- Así ha sido el primer día de pesca de ‘raors’ en Mallorca: muchos aficionados con barcas y pocas capturas
- La cooperativa de Sóller da por perdida la cosecha de aceituna de mesa
- La acelerada desaparición de la playa urbana de Portocristo
- Rafa Nadal llegando en patera y un contador de 'balconing': empieza la gran fiesta satírica del Cosso de Felanitx
- Marratxí subasta nueve solares municipales donde se podrán construir viviendas: consulte aquí cómo pujar
- La primera llampuga del año llega a las pescaderías, más grande y más barata
- Sale a subasta un piso de 315.000 euros en el exclusivo Pula Golf de Son Servera, procedente de una quiebra