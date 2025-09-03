Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eliminan por seguridad el paso a nivel de la red ferroviaria en Cas Coronell de Marratxí

Se ha construido un nuevo vial adyacente a la plataforma ferroviaria y que conecta las casas de Cas Coronell con la calle Licorers en el polígono de Marratxí

SFM elimina el paso a nivel de la red ferroviaria en Cas Coronell, en Marratxí.

SFM elimina el paso a nivel de la red ferroviaria en Cas Coronell, en Marratxí. / CAIB

EFE

Marratxí

Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) ha finalizado las obras de supresión del paso a nivel para vehículos de Cas Coronell, situado en el punto kilométrico 6+395 de la línea ferroviaria Palma-Inca, en el término municipal de Marratxí, llevadas a cabo para mejorar la seguridad de la red.

Visita a la finalización de las obras de la supresión del paso a nivel para vehículos de Cas Coronell.

Visita a la finalización de las obras de la supresión del paso a nivel para vehículos de Cas Coronell. / CAIB

Este era el paso a nivel de mayor peligrosidad que quedaba en la red ferroviaria, que ahora se suprime siguiendo el plan establecido por SFM, dando prioridad a la eliminación de aquellos pasos potencialmente más peligrosos. Las obras fueron adjudicadas a finales de noviembre del año pasado por un importe de 118.400 euros, financiado con fondos del factor de insularidad previsto en el régimen especial de Baleares.

Para suprimir el paso a nivel se ha construido un nuevo vial de 3,5 metros de anchura, adyacente a la plataforma ferroviaria y que conecta las casas de Cas Coronell, a través de un camino de 610 metros de longitud, con la calle Licorers en el polígono de Marratxí.

Igualmente, se ha habilitado un vial interior de servicio, que permitirá facilitar el acceso para las labores de mantenimiento, entre las estaciones del Pont d'Inca Nou y del polígono de Marratxí.

Esta intervención mejora los parámetros de seguridad de la red de tren en el tramo afectado, al independizar la vía ferroviaria del resto del tráfico de vehículos (coches, camiones, etc.); y también reducir el ruido del paso del tren por las urbanizaciones próximas.

Red más segura

En la red ferroviaria de SFM existen todavía 24 pasos a nivel, 13 de ellos de los denominados viarios, que permiten el paso de vehículos. SFM trabaja para la supresión de tres pasos más, localizados en los términos municipales de Consell, Santa Maria y Binissalem.

El objetivo es eliminar todos los pasos a nivel, tanto los de tráfico rodado como los de peatones, con el objetivo de eliminar riesgos y conseguir una red de transporte público más segura.

