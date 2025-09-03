Un decreto perfila las medidas de ahorro de agua en Sóller

El alcalde de Sóller, Miquel Nadal, ha dictado hoy un decreto con el que perfila las medidas encaminadas a fomentar el ahorro de agua que ya quedaron recogidas en el bando de la semana pasada. Entre otras, se detallan las acciones a llevar a cabo en el sector turístico y a nivel particular, así como las que ya aplica el Ayuntamiento. Entre otras acciones, el decreto prohíbe la comercialización de agua filtrada procedente del grifo en bares, restaurantes y establecimientos turísticos.

El decreto insta a hacer un uso responsable del agua encaminado a reducir el consumo para evitar “llegar a un momento crítico”; por esta razón apela a “actuar para preservar nuestros recursos hídricos y garantizar que toda la población disponga de agua sin tener que llegar a medidas más restrictivas”.

A diferencia del bando, el decreto concreta específicamente las medidas a aplicar tanto a nivel particular como en el ámbito turístico (hoteles, bares, restaurantes, ETV…), ya que las empresas del sector son grandes consumidores de agua potable. Las medidas de ahorro no tienen una duración precisa ya que dependerá de la evolución de las reservas hídricas y la climatología.

Reunión con los hoteleros

Por otra parte, el alcalde Miquel Nadal ha mantenido hoy una reunión con representantes del sector turístico. Posteriormente al encuentro, el alcalde ha afirmado que las empresas “están concienciadas y dispuestas a cooperar” y que “se implicarán a la hora de aplicar medidas que fomenten el ahorro de agua potable”.