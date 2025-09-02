El Toro de Osborne de Algaida aparece pintado con la bandera de Palestina
VOX ha denunciado un “acto vandálico” que “es un atentado contra nuestra cultura, nuestra historia y nuestros símbolos”
El Toro de Osborne ha aparecido pintado con la bandera de Palestina, un acto que, según ha denunciado el concejal de VOX en el Ayuntamiento de Algaida, Miguel Martínez, es “un atentado contra nuestra cultura, nuestra historia y nuestros símbolos”. “No vamos a permitir que unos pocos radicales utilicen el vandalismo como herramienta política, mancillando un emblema que pertenece a todos los españoles”, ha sentenciado el edil que ha recordado que no es la primera vez que esta figura icónica sufre este tipo de agresiones.
"No se toca"
Por ello, exige contundencia las autoridades competentes para que actúen con firmeza. "Basta ya de impunidad. Exigimos que se investiguen estos hechos, se identifiquea los responsables y caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Defender nuestro patrimonio no es una opción, es una obligación”, ha reclamado. “El Toro de Osborne no se toca”, ha sentenciado.
