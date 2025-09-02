Sóller solo tiene agua para diez días y prepara cortes en el suministro

La situación hídrica de Sóller se encuentra al límite. El municipio únicamente dispone de reservas de agua para garantizar el abastecimiento durante los próximos diez días, lo que obliga al Ayuntamiento a contemplar la aplicación de cortes en el suministro a partir de la próxima semana si no se producen lluvias abundantes que permitan recuperar los acuíferos.

El alcalde de Sóller, Miquel Nadal, se reunió este lunes con el director general de Recursos Hídrics del Govern, Joan Calafat, y con los alcaldes de Deià y Fornalutx, Joan Ripoll y Francesc Marroig, respectivamente, para analizar la gravedad de la sequía que afecta a la Serra de Tramuntana y explorar posibles soluciones a corto plazo. Tras el encuentro, Nadal reconoció que la situación “no es nada alentadora”, teniendo en cuenta el descenso del nivel de los pozos que abastecen el municipio y la ausencia de previsiones de lluvia a corto plazo.

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Sóller activó el viernes un paquete de medidas restrictivas con el objetivo de preservar el agua potable disponible y alargar las reservas. A través de un bando municipal, el consistorio prohibió llenar piscinas privadas y municipales con agua de la red (pese a estar ya prohibido por las ordenanzas municipales), regar jardines y huertos, así como lavar coches, embarcaciones o terrazas, salvo por motivos sanitarios o de seguridad.

De acuerdo con el escenario que ya tiene sobre la mesa el gobierno municipal, a partir de la próxima semana se entraría en un nuevo estadio, en el que se realizarían los primeros cortes en el subministro de agua a los hogares.

Para hoy martes, el alcalde prevé expedir un decreto para reformar el bando que emitió el viernes a última hora de la mañana. Si bien Nadal no pudo concretar qué medidas establecerá, el alcalde apuntó que el decreto reforzará las que ya dictó el viernes pasado.

Sa Costera, bajo mínimos

El trasvase de Sa Costera se ha convertido para Sóller clave para garantizar el subministro de agua potable a la población. Pero la falta de lluvias hace que esta infraestructura no funcione a pleno rendimiento debido al descenso de caudal de la fuente. Tanto es así que actualment “sale del depósito de Sa Costera más agua de la que le llega”, ha afirmado el alcalde. El trasvase nutre básicamente las poblaciones de Sóller y Fornalutx.