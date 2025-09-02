Fiestas de Sant Mateu de Bunyola: consulta los actos más destacados del programa
El pueblo vivirá sus fiestas patronales entre el 4 y el 28 de septiembre, en una edición marcada por la celebración el 20 aniversario de la Correguda en Roba Interior
Bunyola se prepara para celebrar las fiestas patronales de Sant Mateu, marcadas en el calendario festivo como unas de las últimas del verano mallorquín. El Ayuntamiento ha presentado el programa de fiestas, que incluye actos desde el día 4 hasta el 28 de septiembre.
Entre los actos más destacados y participativos destaca la Correguda en Roba Interior, que este año celebrará su 20 edición como una de las grandes neofiestas de Mallorca. Será el próximo sábado, 13 de septiembre, a partir de las 17 horas.
Además, para conmmemorar estas dos décadas de vida, los organizadores de la Correguda serán los encargados de abrir oficialmente las fiestas de Sant Mateu con el pregón que dará inicio a las celebraciones patronales el jueves 11 a las 20:30 horas en el Teatre Rafel Ramis.
Otros actos destacados
- Sábado, 6 de septiembre, a las 13:00h: Dinar de Quintes.
- Domingo 7, a las 16:00h: Carreras de Carretons. A las 19:00h Ballada popular con la Escola de Ball de Bunyola en la plaza de Can Gual.
- Viernes 12, a las 17:00h: Tradicional lanzamiento de caramelos y repicada de campanas. Después, animación infantil. A las 00:00h, en la Plaça, verbena con Sonats, Adeuda y Djs locales.
- Sábado 13, a las 10:00h: Mercadillo de segunda mano en la plaza de Sant Pere.
- Domingo 14, a las 19:30h: Concierto de Grallalsac, en la plaza de Sant Pere.
- Lunes 15, a las 18:00h en la estación: Conversación entre creadores con Nívola Uyá (ilustradora), Ferran Bex (director de cine), Poli Noguera (intérprete) y Eduard Riera (músico).
- Miércoles 17, a las 11:00 horas: Conferencia y proyección de imágenes ‘Una ullada cap enrere a les festes de Sant Mateu’, a cargo de Bàrbara Suau Font.
- Jueves 18, a las 18:00h en la Plaça: Subida al Pi Ensabonat.
- Viernes 19, a las 23:30h en la Plaça: verbena con la Banda de Música de Bunyola, La Mujer de Verde, Grup Eva, DJ Eugen y Marieta.
- Sábado 20, a las 11:00h en la Plaça: juegos populares infantiles. A las 12:00h en la calle Mare de Déu de la Neu: Corregudes de Joies. A las 18:00h, en la iglesia: concierto de la Coral Polifònica de Bunyola. A las 21:00h, en el Teatre Rafel Ramis, representación de Aululària, la comèdia de l’olla, de Plauto, a cargo del Teatre de Bunyola (es necesaria la inscripción en las oficinas municipales).
- Domingo 21, a las 10:30h en la iglesia: LVII Homenaje a la Vejez. A las 12:00h en la Plaça, concierto de la Banda de Música de Bunyola. A las 17:00h, tradicional Pujada al Castellet. A las 21:00h en la Plaça, muestra de baile con la Escola de Ball de Bunyola y a las 00:00h fin de fiestas con el castillo de fuegos artificiales.
Consulta completo el programa de fiestas de Sant Mateu de Bunyola 2025Consulta completo el programa de fiestas de Sant Mateu de Bunyola 2025
- Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
- Sale a subasta un piso de 315.000 euros en el exclusivo Pula Golf de Son Servera, procedente de una quiebra
- Así ha sido el primer día de pesca de ‘raors’ en Mallorca: muchos aficionados con barcas y pocas capturas
- Marratxí subasta nueve solares municipales donde se podrán construir viviendas: consulte aquí cómo pujar
- La acelerada desaparición de la playa urbana de Portocristo
- Rafa Nadal llegando en patera y un contador de 'balconing': empieza la gran fiesta satírica del Cosso de Felanitx
- La primera llampuga del año llega a las pescaderías, más grande y más barata
- Cala Rajada arranca con éxito la temporada de llampuga tras completar el cupo de capturas en horas