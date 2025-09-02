La cooperativa de Sóller da por perdida la cosecha de aceituna de mesa

Este año volverá a ser malo para la producción de aceituna. La sequía que afecta la Serra de Tramuntana ha desbaratado todas las previsiones que apuntaban que la próxima campaña sería mejor que la del año pasado, pero la falta de lluvias está afectando los olivos de forma grave.

Así lo ha apuntado el presidente de la cooperativa de Sóller, Miquel Gual, que ha asegurado que “ahora mismo la situación es muy mala”. La falta de lluvias hizo que las aceitunas en proceso de maduración se arrugaran, perdiendo buena parte de sus propiedades. El hecho de que todavía no haya llovido está provocando que los olivos tiren el fruto como consecuencia del estrés hídrico.

Por eso, Gual hace unas previsiones que no son nada halagüeñas. “Si en un máximo de diez días no llueve, la cosecha se perderá toda”. Esta situación afectará especialmente a la aceituna de mesa, ya que para su producción se utiliza oliva de la variedad mallorquina, que es la que más abunda en la Serra de Tramuntana.

La recogida de aceituna verde para envasar se iniciaba a mediados de septiembre, pero este año se retardará. Gual mantuvo hace unos días una reunión con los principales productores en la que se acordó retrasar la recolección a la espera que la situación meteorológica mejore y, con ella, la calidad del fruto. Si no es así “muy probablemente este año no podremos envasar aceituna, como ya ocurrió el año pasado”.

Sistemas de goteo

La situación del olivar de la Serra de Tramuntana difiere mucho de las grandes plantaciones que hay en el Pla y Llevant de Mallorca, donde los cultivos disponen de sistemas de goteo para hacer llegar el agua a los olivos. Pero en la Serra de Tramuntana esta práctica es imposible dada la orografía y el sistema de cultivos en marjades situadas en las zonas más altas de las montañas.