Comprar en el pequeño comercio dará entradas para ver al actor Toni Gomila

Combinar cultura y comercio no siempre es sencillo, “pero se trata de dos facetas que pueden ser complementarias y que nos identifican como mallorquines, el teatro y el pequeño comercio”, ha explicado este martes en Manacor Carolina Domingo, presidenta de PIMECO durante la presentación de la campaña Viu Mallorquinament, que tiene al actor Toni Gomila como gran protagonista.

La iniciativa, impulsada por la asociación comercial, pretende combinar cultura y comercio con el fin de fortalecer su relación con la ciudadanía. La iniciativa, que busca destacar la importancia de apoyar a los pequeños comerciantes, recorrerá, en forma de obra de teatro, las salas de Manacor, Porreres, Llucmajor y Palma.

La campaña ofrece un total de 2.000 entradas gratuitas para los residentes de estos municipios que realicen compras en los comercios adheridos. Los boletos podrán ser canjeados por las entradas oficiales, a partir del miércoles 3 de septiembre en cada una de las áreas de Comercio de los respectivos consistorios.

Viu Mallorquinament es un monólogo donde Gomila, acompañado de proyecciones audiovisuales que combina divulgación, humor y reflexión crítica, narra la historia y el papel esencial del pequeño comercio en la construcción y el desarrollo de las localidades.

Durante la presentación, Carolina Domingo, ha afirmado que “con esta campaña logramos unir dos iniciativas muy importantes: el comercio y la cultura”, y que la obra “invita a reflexionar sobre la importancia de apoyar a los comerciantes de cercanía”. Gomila ha expresado que la obra “es un espectáculo alegórico donde el mensaje va más allá del simple acto de consumir, ya que también aborda cómo se construyen las ciudades y el papel fundamental que desempeña el comercio local en ellas”.

Con esta iniciativa, los cuatro municipios se suman a una campaña que reafirma el compromiso de transformar las compras en una experiencia cultural y social, fortaleciendo los vínculos de proximidad. La obra empezará arepresentarse el 19 de septiembre en Palma (Teatro Xesc Forteza), el 24 en Manacor, el 25 de septiembre en Llucmajor (Claustro Sant Bonaventura) y el 26 en Porreres (Auditorio Municipal de Porreres).

Amplificar el alcance

“Tenemos tendencia a pensar que un artista debe dedicar su talento al arte y ensayo, pero también haciendo cosas directamente comerciales puede amplificar el alcance, en este caso, del teatro”, ha dicho el manacorí Toni Gomila. “Es una pieza ligada a la actividad comercial, sin perder por ello el interés artístico o la dignidad del artista”.

“Es en los sitios, en los comercios o el los bares donde conocemos al dueño, donde nos sentimos más a gusto. Hay mucha diferencia de los locales franquiciados a los que conoces quien los lleva y los productos que vende, porque es su oficio. Lo que identifica un pueblo nunca será una franquicia. Lo mismo ocurre con la comida. Las tiendas de barrio van cerrando… hornos tradicionales quedan cuatro”.

“Creo que ya no existen ejemplos de economía colaborativa. ¿Por qué ya no se crean economatos de barrio?, donde los vecinos paguen una cuota y se puedan beneficiar de las compras a mejor precio. Es mucho más sencillo para el estado, para el sistema capitalista, que todo sean empresas que deseen ganar dinero”, ha reflexionado Gomila.