Campanet impulsa la futura sede de los Servicios Sociales con la reforma de Ca Don Felip

El Ayuntamiento de Campanet ha obtenido una subvención destinada a financiar íntegramente la redacción del proyecto técnico de reforma integral y reconversión del inmueble municipal situado en la calle Major, 23 conocido como Ca Don Felip, con el objetivo de convertirlo en la futura sede de los Servicios Sociales municipales.

El inmueble que se va a reformar en Campanet. / CAIB

El coste total del proyecto técnico asciende a 25.410 euros (IVA incluido), que serán cubiertos íntegramente mediante esta ayuda autonómica. Esta primera fase permitirá disponer del documento técnico necesario para ejecutar la reforma del edificio, con el fin de dotar al municipio de unas instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales de los Servicios Sociales.

Según la estimación elaborada por un técnico, el coste de las obras asciende a 244.500 euros y se prevé que puedan llevarse a cabo durante 2026. El Ayuntamiento ya ha iniciado gestiones para identificar nuevas líneas de financiación que permitan afrontar esta segunda fase del proyecto.

Desde el consistorio se considera prioritario mejorar las condiciones de trabajo del personal de Servicios Sociales, así como la calidad de la atención que se presta a la ciudadanía. El proyecto también contempla la creación de un almacén adecuado para el banco de alimentos local, un servicio con gran actividad que actualmente opera en un espacio insuficiente.

Compromiso

El alcalde de Campanet, Guillem Rosselló, ha aegurado que “con este proyecto, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con las políticas sociales y con la mejora de los recursos municipales destinados a la cohesión y al bienestar de la comunidad”. “Quiero destacar la importancia de mejorar las condiciones de trabajo de los y las profesionales de los Servicios Sociales municipales de Campanet. Se trata de un colectivo esencial que atiende a la ciudadanía más vulnerable y que necesita disponer de espacios adecuados para desarrollar su labor con eficacia y calidad. Con este objetivo, el consistorio impulsa un nuevo equipamiento que ofrecerá unas instalaciones más funcionales y adaptadas a las necesidades actuales. Este proyecto también incluirá un almacén específico para el banco de alimentos local, un servicio que hasta ahora ha funcionado gracias al esfuerzo de los profesionales, pero que se veía limitado por la falta de un espacio apropiado”, ha resumido el alcalde.