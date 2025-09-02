Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calvià gestiona una inversión de 25 millones para infraestructuras locales en un año

El proyecto más destacado será la rehabilitación de las casas de Galatzó, con un presupuesto de 5,7 millones de euros, cuyas obras ya han comenzado este mes de agosto

Vista en 3D del proyecto de reforma de las ‘cases de possessió’ de la finca de Galatzó.

Vista en 3D del proyecto de reforma de las ‘cases de possessió’ de la finca de Galatzó. / AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

EFE

Calvià

El Ayuntamiento de Calvià gestiona 25 millones de euros, que proceden tanto de fondos propios como de otras administraciones, para invertir en el plazo de un año en mejoras de varias infraestructuras locales, con 16 proyectos financiados con este dinero.

En un comunicado este martes, el consistorio ha explicado que el dinero procede de los fondos europeos Next Generation y de ayudas de los gobiernos de las Islas Baleares, del Consell de Mallorca y del Ejecutivo central, así como fondos propios del Ayuntamiento de Calvià.

El conjunto del dinero aportado por todas las administraciones suma 25 millones de euros, que gestiona el consistorio.

El proyecto más destacado será la rehabilitación de las casas de Galatzó, con un presupuesto de 5,7 millones de euros, cuyas obras ya han comenzado este mes de agosto.

Además, se ejecutarán importantes actuaciones en varios núcleos turísticos del municipio, como el plan de mejoras de aceras y vías urbanas.

