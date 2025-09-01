Retrasos generalizados en el tren por una avería

El servicio ferroviario de Mallorca comienza el mes de septiembre con retrasos generalizados en toda la red. Una avería registrada a primera hora de la mañana en la catenaria ha provocado que los trenes acumulen importantes demoras.

Los técnicos de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) han conseguido restablecer la tensión en el tramo de catenaria afectado sobre las ocho de la mañana, agilizándose así la circulación de los trenes.

Aumento de frecuencias

Esta avería se registra justo el día en el que SFM retoma sus horarios habituales después del verano, con aumento de frecuencias y trenes diarios.

El día 1 de agosto entraron en vigor los horarios de verano de SFM, que implican una ligera reducción de frecuencias para adaptar la oferta a la demanda y que, desde el año pasado, se aplican solo en agosto, a diferencia de años anteriores en que se realizaban también durante la segunda quincena de julio.

Este año, debido a las obras de la remodelación del paso elevado de la vía en la calle Greco, junto a la estación de Verge de Lluc, SFM ha tenido que introducir modificaciones respecto a los horarios de verano del año pasado, ya que esta intervención obliga a establecer limitaciones de velocidad y circular por vía única en un tramo de la red.

Los trabajos de remodelación de este paso elevado de la vía avanzan a buen ritmo y según el calendario previsto. Se trata de una actuación que supone la sustitución del paso actual por una nueva estructura para dar solución a los problemas de degradación del puente, que permitirá, además, una mejora funcional y estética en el paso de la calle bajo el ferrocarril.