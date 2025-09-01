El Govern refuerza la red de estaciones meteorológicas para apoyar a los agricultores ante el cambio climático

El Govern restá reforzando la red de estaciones meteorológicas con el objetivo de ayudar a los agricultores a gestionar sus cultivos frente a los retos del cambio climático. Desde hace tres años se trabaja en la expansión y consolidación de esta red, que se ha convertido en una herramienta fundamental para el sector agrario ante la emergencia climática. Actualmente, la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural cuenta con 16 estaciones en Baleares, que cubren aproximadamente el 70% del territorio del archipiélago. La meta es lograr una cobertura total con la instalación de cinco estaciones adicionales previstas en los presupuestos de 2026: tres en Mallorca, una en Menorca y una en Ibiza. Además, se estudia la posibilidad de incorporar sensores de humedad del suelo, lo que permitirá aprovechar al máximo la información proporcionada por la red.

Red de estaciones meteorológicas. / CAIB

Tal y como explica el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, “las estaciones meteorológicas son una herramienta clave para los agricultores, ya que proporcionan información esencial sobre temperatura, humedad y precipitaciones, datos fundamentales ante los desafíos que plantea el cambio climático”. Esta información permite planificar tratamientos fitosanitarios, optimizar el riego y prevenir daños en los cultivos, además de establecer alertas sanitarias y anticipar tratamientos frente a determinadas enfermedades, mejorando la rentabilidad y la protección de la sanidad vegetal.

Fernández puso como ejemplo al sector vitivinícola, donde las predicciones ya están muy avanzadas: “Los datos de las estaciones permiten anticipar riesgos de enfermedades como el mildiu o el oídio y recomendar tratamientos preventivos”. Los viticultores reciben informes semanales de seguimiento fitosanitario que integran estos indicadores, ofreciendo una herramienta esencial para proteger la cosecha y mejorar la rentabilidad. A corto plazo, aseguró Fernández, “estas predicciones precisas que hoy se aplican en la viña se podrán extender al resto de cultivos”.

El director general también destacó que los avances en digitalización “son rápidos y progresivos”, y añadió que, aunque actualmente estas herramientas funcionan de manera muy precisa en la vid, aún no se aplican con la misma exactitud en otros cultivos. “Desde la Dirección General estamos atentos a los avances y esperamos poder extender esta herramienta pronto al sector del olivar, por ejemplo”, añadió.

Futuras instalaciones

Actualmente, las 16 estaciones de la red del Govern (SENCROP) cubren de manera efectiva un radio de cinco kilómetros alrededor de su ubicación. Estas se complementan con las estaciones del Sistema de Información Agroclimática del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (SIAR) y con instalaciones privadas que comparten datos de forma gratuita (QUIMISUR). Las áreas fuera de este alcance se identifican como prioritarias para futuras instalaciones.

Los agricultores pueden consultar en tiempo real los datos de las estaciones del Govern a través del portal estacionsclimatiquesiibb.cat. Asimismo, la Conselleria trabaja en la creación de un mapa interactivo ampliado que proporcionará información más detallada.

Por otro lado, el Govern mantiene activo el Sistema de Teledetección de Sequía, que permite monitorizar y analizar los efectos de la sequía en el territorio. Este sistema ofrece informes trimestrales, contrastados con series históricas de 20 años y verificados mediante una red de 65 parcelas de control. El último informe, que cubre el periodo del 7 de abril al 11 de julio de 2025, ya está disponible en el portal oficial: www.caib.es/sites/sequeraiibb.