El Govern licita el hospital para pacientes crónicos de Felanitx por 26 millones

El Ib-Salut ha licitado por 26.038.306 euros las obras de construcción del nuevo hospital de atención intermedia de Felanitx, que tendrá cien habitaciones dobles de uso individual para atender a pacientes con enfermedades crónicas de la comarca de Llevant.

El nuevo proyecto supone la construcción de cuatro unidades hospitalarias, con 25 habitaciones por bloque, además de los servicios generales correspondientes y un hospital de día rehabilitador. La Conselleria de Salud indica que el plazo para presentar ofertas vence el 6 de octubre.

Imagen de cómo será el hospital de Felanitx. / CAIB

El hospital de atención de la cronicidad de Felanitx tendrá una superficie de 10.907 metros cuadrados y cien habitaciones diseñadas especialmente para garantizar el confort y el bienestar de los pacientes. El nuevo equipamiento sanitario proporcionará una atención integral a los pacientes con enfermedades crónicas que necesiten una atención de convalecencia o rehabilitación para recuperar la autonomía, así como a sus cuidadores. Los pacientes recibirán tratamientos y cuidados dirigidos especialmente a estabilizar la enfermedad, a la rehabilitación y a la recuperación de la autonomía personal.

El objetivo del nuevo centro hospitalario es mejorar la actividad asistencial en la comarca de Llevant, que abarca ocho municipios (Artà, Campos, Capdepera, Felanitx, Manacor, Santanyí, Son Servera y Vilafranca) y tiene una población de más de 140.000 habitantes, el 17 % de los cuales (es decir, casi 24.000) supera los 65 años.

Proyecciones

Según las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística, se estima que en 2029 la población de esta comarca casi alcanzará la cifra de 150.000 personas y que el 20 % (30.000) tendrá 65 años o más. Ese incremento del 17 % al 20 % se tiene en cuenta para calcular los recursos necesarios del nuevo hospital.

La Conselleria de Salud ha señalado que los datos muestran una tendencia hacia el envejecimiento de la población y, en consecuencia, al incremento progresivo del número de pacientes con enfermedades crónicas.