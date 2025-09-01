El CEIP Na Penyal de Cala Millor contará este curso con más plazas 0-3 y con servicio de comedor para los alumnos de educación infantil y primaria. El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha visitado este lunes diversos centros educativos del Llevant de Mallorca para conocer de cerca las mejoras en infraestructuras que se han realizado. Una de las principales novedades es la ampliación de la oferta del primer ciclo de educación infantil en el CEIP Na Penyal, que a partir del curso 2025-2026 contará con 74 plazas distribuidas en dos aulas por cada franja de edad (bebés, 1-2 años y 2-3 años). Este servicio, según ha informado la Conselleria en un comunicado, se ofrecerá en un edificio anexo al centro educativo y será gestionado directamente por el Govern. El centro, ubicado en Cala Millor, también contará a partir de este curso con servicio de comedor escolar gracias a la instalación provisional habilitada para dar respuesta inmediata a las familias. Paralelamente, ha apuntado Vera, el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) está ultimando el proyecto que permitirá dotar al centro de unas instalaciones definitivas para acoger el comedor de forma estable.

Visita al colegio de Son Carrió. / CAIB

En Capdepera, el conseller ha visitado el CEIP s'Auba y el edificio clausurado del CEIP S'Alzinar, donde se han impulsado diversas actuaciones para mejorar sus condiciones estructurales y funcionales. En este edificio se está llevando a cabo una obra de consolidación de la cimentación, y próximamente se licitarán las obras de reforma interior, lo que permitirá que vuelva a acoger el centro para el curso 2026-2027.

Vera también visitado las obras de ampliación del CEIP Sant Miquel de Son Carrió (Sant Llorenç des Cardassar), que "avanzan a buen ritmo" y se prevé que estén operativas durante el primer trimestre del curso.

Esta actuación, financiada a través del fondo del Factor de Insularidad, permitirá ampliar la capacidad del centro hasta 225 alumnos y disponer de una superficie total de 1.764 metros cuadrados.