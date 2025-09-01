Caterina Villalonga Fiol, nueva Vermadora Major de Binissalem

Caterina Villalonga Fiol es la nueva Vermadora Major de Binissalem después de obtener 851 sufragios en las votaciones que se celebraron durante la jornada del sábado y en las cuales participaron un total de 1.364 personas. La principal representante de las Festas des Vermar de 2025 estará acompañada por Marina Cañellas García, que consiguió 844 votos, y Aina Mar Moyà Pol, que obtuvo 727. En cuanto a los tres Vermadors, Bernat Lladó Moyà quedó en primer lugar al sumar 520 votos; muy cerca se situó Mateu Moyà Banús, con 518; y tercero fue Joan Llabrés Simonet, con 507 votos.

Cabe recordar que este año, por primera vez desde que se celebran estas votaciones (1988), se habían presentado el doble de candidatos, 14 en total, que de candidatas, que fueron siete. Un hecho que, sin duda, llamó la atención, pues entre los nacidos en el 2008, que son los jóvenes que este año cumplen los 17 años de edad y podían presentar candidatura, hay un número importante de chicas.

De este modo, los resultados se dieron a conocer sobre las 23:30 horas en la plaza de la Iglesia, donde se reunieron cerca de mil personas que no quisieron perderse el acto de proclamación de los ganadores de estos comicios tan esperados y que suponen el inicio de las fiestas más importantes del pueblo.

Un grupo de jóvenes prepara sus ‘fideus de vermar’. / Jaume Canut

Concurso de ‘fideus de vermar’

Paralelamente al transcurso de la jornada electoral del sábado, entre las 16 y las 22:30 horas y en la otra parte de misma plaza de la Iglesia, se celebraba la tercera edición del concurso de fideus de vermar. Un acto que, organizado por la asociación Joves des Trui, contó con una extraordinaria participación y ambiente festivo y cuyo principal objetivo es que las generaciones más jóvenes sigan conservando la tradición de cocinar este plato tan típico, que no es otro que el que antiguamente degustaban a mediodía los vendimiadores en la misma viña, incluso en platos grandes compartidos.

En el concurso participaron hasta 38 equipos distribuidos en tres categorías: júnior (menores de 18 años), joven (de 18 a 35 años) y absoluta (mayores de 35 años). Los equipos participantes pusieron todo su empeño y buena mano en preparar los típicos fideus de vermar, cada uno a su manera y con su propia receta.

Los comensales esperaban ansiosos por degustar este plato tan típico en Binissalem. / Jaume Canut

Como siempre, el jurado, en el cual tomó parte el reconocido cocinero Koldo Royo, no lo tuvo fácil para elegir a los ganadores de los tres premios que había establecidos por categoría. Al final, después de realizar las correspondientes valoraciones, los tres equipos ganadores fueron «Quatre Mans», en categoría júnior; «Ses Dit i Fet», en categoría joven; y «Arrossets», en categoría absoluta.

Tras la entrega de premios, el evento finalizó con una cena multitudinaria, con los fideos que cada equipo había preparado, a la que asistieron unas 800 personas.