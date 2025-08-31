Así ha sido el primer día de pesca de ‘raors’ en Mallorca: muchos aficionados con barcas y pocas capturas
«La naturaleza es así de caprichosa y este domingo no era el día», asegura Bernadí Alba, presidente de la Asociación Mallorquina de Pesca Recreativa, quien augura que la semana que viene será una buena jornada
El primer día de pesca de raors se ha saldado este domingo con muchos aficionados que han salido con sus barcas a aguas interiores de la isla, aunque han conseguido «pocas capturas». «La naturaleza es así de caprichosa y este domingo no era el día», asevera a este rotativo Bernadí Alba, presidente de la Asociación Mallorquina de Pesca Recreativa Responsable.
Según arguye Alba, para que los raors «piquen» se deben dar unas condiciones especiales, como es «que no haga demasiada calor y el mar esté plano». Son, prosigue, una especie muy peculiar que se esconde entre la arena del fondo del mar y debe tener muy buena visibilidad para poder salir. Así, detalla Alba, si la temperatura del agua es demasiado elevada o el mar está un poco removido no salen de su «escondite». Otros factores como los ciclos lunares, el nivel del mar o los oleajes también afectan a la captura de esta especie tan apreciada en la isla.
Aunque el presidente de la Asociación Mallorquina de Pesca Recreativa Responsable se aventura a señalar que los aficionados que se animen a salir a pescar raors la semana que viene «se lo pasarán mejor», ya que las previsiones climatológicas indican que el mar «estará en calma».
Este lunes se extiende la veda a aguas exteriores
Cabe recordar que durante la jornada dominical solo se podía pescar en aguas interiores de Mallorca y Menorca tras adelantar el Govern un día su captura. Será a partir de este lunes, 1 de septiembre, cuando la veda se extienda también a aguas exteriores.
En cuanto al número de capturas, se mantiene la restricción a un máximo de 50 raors por persona y día, para -según esgrime el Govern balear en una nota- garantizar la continuidad y la sostenibilidad de esta pesquería tradicional. No cumplir con la normativa está tipificado como infracción grave en la normativa pesquera, lo que conllevaría sanciones de mínimo 151 euros por pez. También hay que tener en cuenta que, en las zonas de reserva marina, se tienen que registrar las capturas y comunicarlas al Servicio de Recursos Marinos del Govern.
