Las piscinas municipales como refugios climáticos

El director gerente del Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears (CliQIB), Joan Miquel Matas, reivindica el papel de las piscinas municipales y turísticas en un contexto de calentamiento global y sequía, y subraya que deben ser vistas como una infraestructura social y climática que puede gestionarse de manera sostenible. Para el experto, las piscinas públicas cumplen una función esencial más allá del ocio: actúan como espacios de convivencia y como refugios climáticos frente a las olas de calor cada vez más frecuentes. «Parece que todo lo que sea meter agua en una piscina es un pecado y no es así», asegura. Eso sí, insiste en que en un contexto de restricciones de agua estas instalaciones deben tener un comportamiento ejemplar en el ahorro de agua y energía, algo que históricamente no siempre ha sido así debido a la falta de planificación y al peso de criterios económicos frente a los ambientales. En un contexto de restricciones, las piscinas municipales deben ser ejemplares en ahorro hídrico y energético, pero muchas no lo son por la forma en que se construyeron y gestionan: mantenimientos deficientes, concesiones a empresas privadas y una lógica de beneficio económico que prima sobre la sostenibilidad.

Joan Miquel Matas, director gerent del CliQIB. / CliQIB

«Nosotros defendemos el papel de la piscina municipal como refugio climático», razona Matas. Se explica. Tradicionalmente, cuando un hotel cierra, también vacía su piscina, pero esta práctica es «un auténtico disparate» que «por sentido común o por ordenanza municipal se debería ir erradicando». Así el experto detalla que hoy en día existe una tecnología que permite mantener el agua en perfectas condiciones durante al menos cinco años, sin necesidad de renovarla cada temporada. Conservarla no solo evita un gasto innecesario, también convierte esa masa de agua en una reserva estratégica. «Es el sentido antiguo de tener un aljibe, es decir, esta agua en el fondo es una reserva». En caso de sequía severa, «tener estas masas de agua equivalentes a la capacidad de siete embalses como el Gorg Blau sería fantástico porque tendrías agua potable para un uso de emergencia». «Por eso debemos entender la piscina como un refugio climático. Debemos conservar el agua porque hay tecnología para hacerlo, incluso con el hotel cerrado porque la automatización y la sensorización del proceso se puede hacer en remoto».

Como ejemplo, cita la piscina olímpica de la UIB, donde un sistema de electroporación ha permitido ahorrar después de tres años de monotorización un 83% del gasto de agua y más del 60% en productos químicos, ofreciendo además una mejor calidad de baño según los usuarios. Esta tecnología, controlable en remoto, no es futurista: ya existe y solo falta encontrar «la fórmula» para extender su uso.

«Hay tecnología en estos momentos que te permiten ahorrar en piscina pública cerca del 80% del consumo de agua de esta instalación. Estas tecnologías ya están en el mercado, llevamos 10 años haciendo proyectos de validación tecnológica y las podemos ofrecer».

Hasta ahora, las inversiones en piscinas públicas se hacían al menor coste posible, priorizando el precio sobre la sostenibilidad. Esa mentalidad está cambiando: con la escasez de agua, los ayuntamientos deben apostar por la calidad técnica aprovechando las ayudas públicas disponibles. Es cierto que la tecnología innovadora es más cara al inicio, pero los casos de éxito demuestran que permite grandes ahorros y un mantenimiento excelente.

En la Mancomunitat del Pla, que ha declarado la sequía, hay unas 20 piscinas municipales y probablemente ninguna funciona con tecnologías óptimas. El principal obstáculo no es técnico, sino administrativo: las licitaciones suelen redactarse en base al precio y no a criterios ambientales, lo que dificulta la modernización.

Respuestas prácticas

Joan Miquel Matas defendió las piscinas municipales como refugios climáticos en una jornada organizada por el CliQIB y la FELIB sobre el Ahorro de agua a escala local: respuestas prácticas para los ayuntamientos, dirigida a responsables municipales de todas las islas. Más de treinta representantes participaron en un encuentro que abordó la planificación y regulación del agua, la digitalización aplicada a su gestión y el papel de las piscinas municipales como refugios climáticos. La jornada ofreció herramientas y soluciones prácticas para que los ayuntamientos enfrenten la sequía y mejoren la eficiencia hídrica a nivel local.

Así las cosas, Joan Miquel Matas defiende que, con un plan hidrológico vigente y una situación de prealerta por sequía, los ayuntamientos deben actualizar sus ordenanzas del ciclo del agua más allá de imponer restricciones. Si existen tecnologías disponibles y la posibilidad de inversión pública con agua de desaladora para recuperar los acuíferos a medio plazo, los ayuntamientos deben adaptarse a esta nueva realidad y modernizar cuanto antes todas las plantas de piscinas municipales, aprovechando las ayudas disponibles tanto de fondos europeos como del Impuesto de Turismo Sostenible como de recursos propios de la comunidad.

Proteger los acuíferos

Joan Miquel Matas advierte que, ante la sequía crónica, la única forma de proteger los acuíferos es producir más agua mediante desalación, evitando el uso intensivo de recursos ya salinizados y tecnologías que dañan el entorno. Destaca además el valor del clúster local, que integra producción química, tecnología, laboratorios y ingeniería para gestionar el agua de forma eficiente tanto en turismo. Estas empresas exportan su conocimiento a más de 30 países y han alcanzado un nivel de competitividad global, con tecnología y experiencia listas para expandirse aún más.