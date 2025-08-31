Lourdes Melis, especialista en investigación del Patrimonio Cultural: «Es desde dónde planteamos el turismo lo que tiene que cambiar»

Lourdes Melis Gomila (Portocristo, 1985) es licenciada en Historia del Arte y especialista en gestión e investigación del Patrimonio Cultural. Doctora en Turismo con la tesis Museus i turisme cultural a les Illes Balears, es autora de algunas de las propuestas y reflexiones más interesantes sobre la compleja mezcla de factores que implica el binomio cultura-turismo. Por otro lado, en 2011 comenzó su investigación sobre los talleres de bordado de Sant Llorenç y desde finales de 2023 dirige el proyecto para la creación del Museu del Brodat i el Teixit junto al Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar. Actualmente imparte clases en el Departamento de Historia del Arte sobre Gestión del Patrimonio Cultural y turismo, y el próximo curso dará clases de máster.

¿Cómo funcionan las visitas escolares para recorrer y explicar el patrimonio histórico y artístico de Manacor y Portocristo?

Forman parte de la guía educativa que cada año elabora el Departamento de Educación municipal. A principio de curso, desde el Ayuntamiento de Sant Llorenç se proponen actividades a todos los centros escolares del municipio, adaptadas a los currículos de cada ciclo. Hay actividades históricas, de oficios o sobre lugares emblemáticos. Alucinan cuando ven que lo que estudian en clase también ocurrió aquí, que lo tenemos y que pueden verlo en el pueblo.

¿Cuáles hay, por ejemplo?

«Manacor, oficis i paisatges», «Nosaltres feim la història de Manacor», donde los propios alumnos se convierten en investigadores del patrimonio cultural y arquitectónico; también «Manacor, un museu obert» y «La Guerra Civil a Manacor». En Portocristo tenemos prácticamente las mismas, además de «Portocristo i la mar».

Por cierto, ya que hablamos del patrimonio porteño. ¿Dónde está el pequeño museo del mar que estaba en las Coves Blanques?

Está en la biblioteca, arriba, en las oficinas municipales. Tuvo que trasladarse hace unos años para garantizar su correcta conservación.

Hábleme de ‘El mar, nostra cultura’, el proyecto turístico y cultural que el Ayuntamiento presentó hace unas semanas.

Júlia Acosta y Antònia Llodrà me encargaron el proyecto, que en este caso, y por razones evidentes, empieza por el puerto. Es una propuesta cultural más allá del turismo, para definir conceptos, los ámbitos en los que nos movemos y qué queremos poner en valor. El eje central es la comunidad y el patrimonio. Muchas veces es un acto de valentía unir cultura y turismo. No buscamos conseguir más turistas ni una mayor rentabilidad económica. Es un proyecto cultural por encima de todo eso.

«La turismofobia es comprensible, ha arrasado con nuestras estructuras socioculturales e industriales»

Diferente a lo que estamos acostumbrados.

Personalmente, no veo la gestión turística como muchas veces se entiende: hacer mapas, merchandising, pósters o una web… ¿Está el territorio preparado para lo que «vendemos»?

¿Entiende la preocupación por la masificación del territorio?

La turismofobia es comprensible, en el sentido de que el turismo ha arrasado con nuestras estructuras socioculturales e industriales.

¿Se puede corregir o ya es tarde?

La situación es muy complicada. Es mejor aceptarla y, a partir de ahí, gestionarla lo mejor posible mediante otras estrategias. Debemos tener en cuenta que, al final, todos somos turistas cuando viajamos. Es desde dónde lo planteamos lo que tiene que cambiar.

¿Cómo?

Con propuestas realistas. Manacor tiene potencial, pero no hay difusión de contenido. Nos llenamos la boca diciendo que queremos un turismo cultural, pero ¿cuál?

¿Cuál?

Debe tener como objetivo principal la conservación del patrimonio cultural y su correcta difusión. Debe ir dirigido a la comunidad, que también son los visitantes. Poner en valor aspectos patrimoniales desconocidos e implicar a la comunidad local.

"Nos llenamos la boca diciendo que queremos un turismo cultural, pero ¿cuál?"

Volviendo al proyecto del mar como eje para explicar el turismo y la cultura. ¿Paralelos pero juntos?

Hay que pensar en identidad. El mar nos define. Nos ha traído la masificación, ciertamente, pero también la cultura. Debe haber un intento de reconciliación, porque si no, ese sentimiento de lejanía con el elemento se acentuará. El proyecto quiere abordarlo desde distintas categorías: mar pesquero, mar arqueológico, mar marítimo, mar turístico y mar bélico. Todo planteado de forma transversal. El siguiente paso será organizar la información para su posterior difusión.

¿Con rutas explicativas?

Sí, con una primera que será la pesquera. Unido a sesiones de participación comunitaria y entrevistas que filmaremos. Queremos conseguir un registro de fuentes orales y un archivo fotográfico que pueda editarse y colgarse para su consulta. Hay muchas propuestas que, aunque puedan parecer obvias, no están hechas. Hace falta un análisis de lo que ya está hecho y propuestas de cambio con herramientas de gestión.

¿Cómo acabará el gran trabajo hecho en Sant Llorenç con los talleres de bordado?

Con la puesta en marcha efectiva del Museu del Brodat i el Teixit, en el edificio que era Ca ses Monges de Sant Llorenç. Cuando llegó la torrentada y se llevó miles de cosas, vimos que definitivamente necesitábamos un proyecto comunitario. A partir de donaciones, hemos podido ampliar la colección con piezas de toda Mallorca: de Sóller, Palma, Felanitx o Vilafranca. Nos hemos ido organizando en comisiones comunitarias sobre qué queremos hacer. Será un museo vinculado a la comunidad, con más de 300 piezas, entre máquinas de coser, fotos, patrones, dibujos, revistas o catálogos. Está previsto que las obras puedan llevarse a cabo este mismo año, con 40.000 euros municipales solo en obra.

"Será un museo vinculado a la comunidad, con más de 300 piezas, entre máquinas de coser, fotos, patrones, dibujos, revistas o catálogos"

¿Es un oficio aún vivo?

Sant Llorenç fue importante por sus talleres de confección y de bordado, que acabaron desapareciendo porque encarecían las piezas. Diseño, patronaje, dibujantes… El año pasado se cumplió el centenario del primer taller que hubo en Sant Llorenç y lo celebramos inaugurando BrodArt. Manufactura y creación artística contemporánea, para hacer dialogar la artesanía con los artesanos y artistas actuales. Fueron empresarios catalanes los que en 1924 establecieron el Taller Gran (Joan Miró). Ahora mismo quedan Caliu en Sant Llorenç, donde se pueden encargar piezas bordadas, y Confeccions Estrany, en Son Carrió.

¿Cómo lo ven las mujeres herederas de toda esta tradición y que han colaborado en que todo esto sea finalmente posible?

Se han empoderado, han identificado que lo que hacían no era un hobby, sino que levantaron económicamente a todo un pueblo. De todos modos, la investigación y la catalogación no han terminado. El objetivo es ofrecer una visión contemporánea y viva. Hemos destapado una memoria que estaba dormida y eso es precioso.

¿El futuro?

Lo que queremos es profesionalizar la creación contemporánea anual para que la gente joven vea que es algo vivo. Este año se hará la segunda edición del BrodArt y se empezará a adaptar el edificio para el futuro museo. Además, participamos en proyectos con otros museos y entidades. El museo aún no existe físicamente, pero ya ha empezado a formarse dentro de la conciencia del pueblo de Sant Llorenç.