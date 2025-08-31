Costumari Popular
La lluna setembral és la més clara de l’any
Sant Ramon Nonat (31)
«No-nat», és a dir, «no nascut», nascut excepcionalment, extret del ventre de la mare ja morta fent-li la cesària (així va ser tret Juli Cèsar, també). Per aquest motiu –de tota la humanitat, només tres persones no varen néixer: Adam, Eva i ell- sant Ramon fou diferent de l’altra gent, en gràcies i virtuts (també a Macbeth de Shakespeare serà Macduff, no nat de mare, qui donarà mort al tirà). Tot i ser noble, Ramon no volgué ser cavaller, sinó frare mercenari, i va anar a predicar la fe cristiana als moros. Després fou cardenal. Gran miracler, advocat dels parts i patró de les llevadores i protector de la pesta. A l’hora de la mort no li arribava el viàtic, i va baixar Nostre Senyor del cel a combregar-lo. Ja mort, diverses poblacions es disputaven les seves despulles; així que varen carregar el seu taüt damunt una mula cega i la varen deixar al seu albir; on caigués morta allà l’enterrarien. Va caure a Bergós, però es va tornar a aixecar; després a Torà i finalment a Portell (Segarra), on havia nascut, i li fou bastit un santuari, concorregut per romeries i entorn del qual les cavalleries, la clerecia i els fidels donen tres tombs: el ritu del cercle màgic, solar, una pràctica de protecció destinada a assolir la salut i el favor de l’astre. Tanmateix, tot i la devoció popular tan estesa, no sembla que tal sant hagi existit mai, sinó que ha estat suposat a partir del text confós de la cançó popular que diu: «Sant Ramon Nonat –de fet és ‘n’ha nat’, ja que es refereix a sant Ramon de Penyafort, i no a cap Nonat-, fill de Vilafranca...»
Mare de Déu de Consolació (4)
Anomenada també de la Corretja perquè, segons la tradició, s’aparegué a santa Mònica, vestida de negre i cenyida amb una corretja, per consolar-la per la pèrdua del seu fill, sant Agustí. La nostra Senyora de Consolació o la Verge de Consolació és una advocació mariana venerada pels catòlics. S’anomena Verge de Consolació la imatge que representa la mare de Déu en la tradició cristiana, i que al·ludeix a aquesta com a defensora de l’Apocalipsi com a llibre fonamental per al consol dels cristians. L’Església Parroquial de Nostra Senyora de la Consolació de Porreres ha estat considerada com la catedral de la part forana de Mallorca, per les seves dimensions i per la seva riquesa artística. L’any 1507, es va beneir solemnement, a l’església conventual de S. Jeroni de Palma, una imatge de Nostra Senyora, que era sagrari a la vegada, sota l’advocació de Nostra Dona de Consolació; l’any 1602 una església i un convent, situats a l’actual plaça Quadrado, també li foren dedicats. A Sant Joan hi trobam el Santuari de la Mare de Déu de Consolació, o Santuari de Consolació. A Santanyí, el Santuari de la Mare de Déu de Consolació, sovint dit simplement Consolació, situat al cim del Puig de Consolació. Els goigs dedicats en aquesta Mare de Déu de Santanyí, diuen: «Si amb amor sou invocada / que ragi la vostra amor, / Fonament, Pedra Assentada / de la Consolació».
Sant Moisès (4)
Moisès és un personatge bíblic que, segons el relat de l’Èxode, va alliberar el poble jueu de l’opressió a què es veia sotmès per Egipte. Va proporcionar segons el mateix relat la taula de les Lleis de Déu per al seu poble. Segons els textos bíblics, va ser un líder religiós, legislador i profeta, a qui tradicionalment se’l considera l’autor de la Torà. També en hebreu se l’anomena Moshe Rabenu (hebreu: מֹשֶׁה רַבֵּנוּ, Móše ben Amrām, lit. ‘Moisès, el nostre mestre’), és el profeta més important del judaisme i també es considera un profeta important per al cristianisme, l’islam, la Fe bahà’i, el rastafarisme i moltes altres religions. Moisès va morir als cent vint anys sense poder trepitjar la Terra Promesa per haver dubtat de la divinitat. Com que no li era permès creuar el riu Jordà, va pujar al cim del mont Nebó des d’on va albirar la terra de Canaan i on va morir. El seu ajudant Josuè va esdevenir el nou líder d’Israel i va entrar amb els jueus a la Terra.
Comença el setembre
Quan l’any començava pel març, per la primavera, aquest era el setè mes: september. Temps de collir figues, ametlles, garrofes, codonys... però sobretot, temps de verema i de festes del vi. Després, la Mare Terra reposa tot esperant la sembra i el recomençament del cicle de la natura. Antigament els soldats en guerra feien treva i es retiraven fins al bon temps, és a dir, fins al març –dedicat a Mart, déu de la guerra-; també per als mariners començava el temps desfavorable i acabava la temporada de navegar. Temps de xàfecs. El dia va minvant. Ve el temps de llaurar. Vendrà la Mare de Déu de Consolació, i les Marededéus Trobades o Mare de Déu de Setembre (8), sant Mateu (21), santa Tecla (23), la Mare de déu de la Mercè (24) i la de la Misericòrdia (25), els sants metges de Pina, sant Cosme i sant Damià (26). L’altra gran festa és sant Miquel de Setembre (29), celebració popular de l’equinocci de tardor, i sant Jeroni (30), que tancarà el mes.
Sabíeu que...?
- Avui és el Dia Internacional de la Solidaritat. Dimarts (2) és el Dia Internacional del Voltor. Divendres (5) és el Dia Internacional de la Beneficència. -Dimecres (3) és sant Gregori el Gran, patró dels musicòlegs. - La infusió de fulles de murtra i baies de la murtra són de gran utilitat per estovar la tos i també per combatre les infeccions bucals. La murtra és una planta febrífuga que, alhora, gaudeix de notables propietats antireumàtiques. - La verdolaga era una planta molt consumida a Mallorca, amb les ensalades o bé envinagrades, com es fa amb les tàperes i el fonoll marí. És també un aliment molt ric en Omega 3, a més de ser una potent herba medicinal. També aporta vitamina A, potassi, calci, magnesi, ferro i fòsfor.
