Vecinos de s’Arenal de Llucmajor se movilizan contra la suciedad, las ratas y el abandono: más de 300 firmas en pocos días

Movilización vecinal en s'Arenal de Llucmajor. Un grupo de residentes de este núcleo ha iniciado una recogida de firmas para denunciar la ausencia de limpieza, el deterioro de calles y parques, así como la insalubridad generada por contenedores de basura desbordados y en mal estado, suciedad persistente y presencia de plagas.

El documento que acompaña la recogida de firmas recoge los argumentos de protesta de los residentes, entre los cuales mencionan las aceras rotas, los contenedores malolientes con ratas y cucarachas, la escasez de papeleras, la falta de vigilancia y el abandono de fachadas.

Los vecinos sostienen que hay edificios que deberían pasar una inspección / I.M.

Hasta el momento, informan a este diario de que han recabado en unos días más de 300 apoyos a sus reivindicaciones y, según aseguran los promotores de esta iniciativa, tienen pensado realizar más acciones, como una manifestación el próximo 22 de septiembre a las 9.30 horas.

También quieren intervenir en el próximo pleno municipal para exponer sus quejas sobre el estado en que se encuentra s'Arenal de Llucmajor.

Inspecciones de edificios

Los vecinos sostienen, por otro lado, que hay edificios de s'Arenal que tendrían que pasar la inspección técnica en vista de su mal estado de conservación, al tiempo que inciden en la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana.

Poste con base en mal estado / I.M.

En este sentido, piden que haya cámaras de videovigilancia en las calles, así como un refuerzo de la presencia policial para atajar el "vandalismo".

"Exigimos que se ponga fin de inmediato a esta situación. Los vecinos estamos muy afectados. Haremos todas las acciones que procedan, exigiendo las responsabilidades que correspondan hasta que se llegue a dar con todas las soluciones", sostienen.

Basura acumulada en el espacio urbano / I.M.

Contexto de quejas por las basuras

Las quejas de este grupo de residentes de s'Arenal en materia de limpieza urbana se producen en un contexto de descontento vecinal en otras partes del municipio, en especial las urbanizaciones, por los problemas con la recogida de basura.

Desde principios del verano, vecinos de urbanizaciones como Maioris, Bahía Grande, Puig de Ros y sa Torre han alertado del deterioro del servicio y la acumulación de residuos que generan malos olores, ratas e insectos.

Ese malestar vecinal llevó este mes a los quintos de la localidad a realizar una acción de protesta dejando un montón de basura en la fachada del Ayuntamiento de Llucmajor, acompañando los desperdicios con una pancarta que decía: ‘Vos deixam la merda que no recolliu’ (‘Os dejamos la mierda que no recogéis’).